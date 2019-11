„Atlantis: abtauchen, eintauchen und entdecken“

Wachbach.Zum 17. Mal findet am Wochenende, 16. und 17. November, der Wachbacher Hobbykünstlermarkt statt. Die Aussteller laden die Besucher in der Aula der Ottmar-Schönhuth-Schule ein, in die Unterwasserwelt der versunkenen Stadt Atlantis abzutauchen und zu entdecken, was in unzähligen Stunden mit Begeisterung und Engagement verborgen in heimischen Wohnzimmern und Kellern entstanden ist.

Der Förderverein des Wachbacher Freibades bietet selbst gebackenen Kuchen an.

Geöffnet ist der Markt am Samstag, 16. November, von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag, 17. November, von 11 bis 17 Uhr.

Der Eintritt ist frei. pm

