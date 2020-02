Bad Mergentheim.Seit 1. März 2018 findet alljährlich der „Tag der Hand“ statt, der auf Initiative der Deutschen Gesellschaft für Handchirurgie ausgerufen wurde mit dem Ziel über die Handchirurgie und das Leistungsspektrum der Handchirurgen unter dem Motto „Deine Hand verdient Experten“ aufzuklären.

In diesem Jahr findet erstmalig in Bad Mergentheim eine Informationsveranstaltung statt, die von der Kurverwaltung organisiert wird. Am Dienstag, 3. März, informieren um 19.30 Uhr im Kurhaus Privat-Dozent Dr. Steffen Löw und Christine Rupp über Arthrosen an der Hand.

Welches Wunderwerk die Hand ist, wird oftmals erst bemerkt, wenn das Zusammenspiel aus Knochen, Sehnen, Bänder, Nerven und Gefäßen nicht mehr funktioniert und Schmerzen an der Hand den Gebrauch dieser massiv einschränken. Häufig wird dann das Öffnen einer Flasche zur Herausforderung, das kraftvolle Festhalten von Gegenständen ist nur mit großer Anstrengung möglich, aber auch feinmotorische Arbeiten werden immer schwieriger. Schmerzen an der Hand können vielfältige Ursachen haben. „Die Aufgabe des Arztes besteht unter anderem darin, die Ursache der Schmerzen herauszufinden und dem Patienten, die für seine Lebenssituation passende Behandlung anzubieten“, erklärt Dr. Löw, in Bad Mergentheim niedergelassener Handchirurg.

Wie kaum eine andere Ursache beeinträchtigen Verschleißveränderungen, auch Arthrose genannt, die Funktion der Hand und führen regelmäßig zu Kraftlosigkeit und Arbeitsunfähigkeit. Der Handspezialist Dr. Löw geht in seinem Vortrag „Arthrosen an der Hand: Muss ich meine Schmerzen aushalten?“ auf die Ursachen der Arthrose ein und erläutert zudem auch die Behandlungsmöglichkeiten.

Spezielle Übungen können beispielsweise die Multifunktionalität der Finger und Hände erhalten beziehungsweise diese wieder verbessern. Christine Rupp, Physiotherapeutin am Gesundheitszentrum Boxberg, geht darauf ein. Sie und Löw beantworten auch Fragen. Der Eintritt ist frei. kv

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 12.02.2020