Bad Mergentheim.Mit dem europäischen Projekt „Argumente anstatt Aggression“ („Arguments Against Aggression“) setzt die Firma media k ein Zeichen gegen Hassrede und Aggression.

In einem europäischen Team koordiniert das Mergentheimer Unternehmen Einrichtungen aus sieben europäischen Ländern, die ein Trainingsprogramm für Menschen in öffentlichen Funktionen entwickeln. Damit sollen diese befähigt werden, mit Hassrede und aggressiver Kommunikation souverän und faktenorientiert umzugehen. Ab Herbst 2019 kann das Trainingsprogramm kostenlos getestet werden.

„Ich bin der festen Überzeugung, dass die Zivilgesellschaft sich gegenüber Hassrede und Aggression eindeutig verhalten muss“, erläutert Geschäftsführerin und Projektleiterin Dr. Karin Drda-Kühn den Ansatz des Projekts, denn „der Ton in der alltäglichen Kommunikation wird aggressiver und respektloser, sowohl im persönlichen Miteinander als auch in den sozialen Medien“.

Argumente anstatt Aggression wendet sich an Menschen, die in öffentlichen Funktionen arbeiten, zum Beispiel Beschäftigte in öffentlichen Einrichtungen oder Lehrkräfte. Ebenfalls angesprochen sind Menschen, die zum Beispiel in Flüchtlings- und Migrantenorganisationen, in Bürgerinitiativen oder in Organisationen gegen Rassismus arbeiten. Diese Gruppen sind wichtige Multiplikatoren in der Erwachsenenbildung und der Vermittlung von Bürgerrechten und -pflichten.

Argumente anstatt Aggression entwickelt für diese Gruppen Informations- und Trainingsmaterialien, um mit Hassrede und aggressiven Situationen im persönlichen Kontakt, im Mailverkehr und in den sozialen Medien besser umzugehen. Dazu gehören Kommunikationstechniken ebenso wie Informationen, wann ein Straftatbestand besteht.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 02.08.2019