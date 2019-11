„Arbeit mit Kindern macht mir Freude“

Einen entwicklungspolitischen Freiwilligendienst hat Marleen Burger aus Markelsheim in Südafrika geleistet. In Swartruggens arbeitete sie in einem „weltwärts“-Projekt auch in zwei Kinderkrippen.

Markelsheim. Der einjährige Aufenthalt bot Marleen Burger aber auch viel Gelegenheit, Länder, Städte und Menschen auf dem afrikanischen Kontinent kennenzulernen. Im katholischen Gemeindehaus berichtete sie jetzt vor einem großen, interessierten Publikum über ihr Freiwilliges Jahr.

Über das Deutsch-Südafrikanische Jugendwerk (DSJW) reiste Marleen Burger am 15. August 2018 zu ihrer gut zehn Flugstunden entfernten temporären Arbeitsstelle in der Township Borolelo. Das DSJW ist anerkannte Entsendeorganisation im Rahmen von „weltwärts“ und beim Internationalen Jugendfreiwilligendienst (IJFD).

2008 wurde „weltwärts“ durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ins Leben gerufen. Bisher haben sich rund 40 000 Freiwillige in einem Entwicklungsprojekt engagiert und dabei Erfahrungen mitgenommen, die sie ihr ganzes Leben lang begleiten – wie auch Marleen Burger bestätigt. Hier Auszüge aus ihrem Blog marleen-in-afrika.de:

„Warum habe ich mich für ein FSJ in Südafrika entschieden? Mein primärer Wunsch nach dem Abi war es schon lange, ins Ausland zu gehen. Ich habe mich auch hier in Deutschland sozial engagiert und vor allem, mit Kindern zu arbeiten, macht mir Freude. Außerdem hat man durch ein FSJ die Möglichkeit, die Kultur eines Landes von innen kennenzulernen und mitzuerleben.

Mit dem Jeep unterwegs

Ich werde in zwei Kindergärten im Township Borolelo arbeiten. Geplant ist auch die Weiterführung eines Clothes-Shops, mit dem wir Geld für die Suppenküche sammeln wollen, denn einmal in der Woche kochen wir kostenlos Essen für die Township-Bewohner.

Nach einem zehnstündigen Flug sind wir in Johannesburg gelandet. Nach einer dreistündigen, sehr holprigen Busfahrt kamen wir zu der Location, in der unser On-Arrival-Seminar stattfand: Wir wiederholten die wichtigsten Dinge zu Sicherheit, Kultur und südafrikanischer Politik. Auf dem Programm stand auch ein Game Drive mit dem Jeep, bei dem wir Zebras und Giraffen gesehen haben. Jeden Abend saßen wir noch ein bisschen ums Lagerfeuer. In Swartruggens wurden wir herzlich von Mieke und Johan aufgenommen.

Am Dienstag startete unsere Arbeit in der Saritas Creche. Hier werden ungefähr 50 Kinder betreut, zehn Babys und 40 Kinder zwischen drei und fünf Jahren.

Janne und ich kümmern uns um die Gruppe mit den älteren Kindern. Wir fangen um 9 Uhr an zu arbeiten, wenn die Kinder ihr Frühstück bekommen. Danach starten wir mit einem Morning Circle in den Tag. Wir singen mit den Kindern, wiederholen Alphabet, Farben, Wochentage und Zahlen auf Englisch. An zwei Tagen in der Woche steht mittags noch Programm an. Zum einen der Youth Club mit den Schulkindern. Wir holen die Kids (zwischen 7 und 14 Jahre alt) nach der Schule ab und gehen dann mit ihnen auf den Sportplatz in Borolelo. Janne und ich bringen zum Beispiel einen Fußball, ein Springseil oder Straßenmalkreide mit und beschäftigen uns mit den Kindern.

Zum anderen der Clothes-Shop. Er dient der Finanzierung der Soup Kitchen. Wir verkaufen gespendete Kleidung, größtenteils aus Deutschland mitgebracht oder gesammelt von Freiwilligen, zu niedrigen Preisen an die Township-Bewohner.

Am Mittwoch lernten wir die Mpelege Creche kennen. Dieser Kindergarten ist um einiges größer als die Saritas Creche, Janne und ich betreuen hier 80 Kinder. Die Gruppe ist aufgrund ihrer Größe schwer zu bändigen. Dazu kommt noch, dass wir die Kinder nicht verstehen können. Am Donnerstag gingen wir wieder in die Saritas Creche.

Wenn uns Kinder sehen, schreien sie ständig das Wort „Machuua“, was so viel bedeutet wie „Weißer“. Ein komisches Gefühl, von allen bemerkt und angestarrt zu werden. Freitags ist Zeit für die Soup Kitchen. Wir kochen eine warme Mahlzeit für die Kinder, die weder in den Kindergarten noch in die Schule gehen. Zuvor müssen wir einkaufen und dann die Lebensmittel nach Borolelo tragen. Wenn wir mit dem Kochen fertig sind, laufen wir eine Runde durch die Township. Die Kinder wissen Bescheid und rennen in die Häuser, um sich ihre Schüssel zu holen. Nachdem wir das Essen ausgeteilt haben, drehen wir noch eine zweite Runde durch einen anderen Teil der Township. Den Kindern, die mit uns kamen, hat man ihre Armut wirklich angesehen, und das war ein schlimmes Gefühl für mich und hat mich echt traurig gestimmt.

Im Arbeitsalltag ist nach einigen Wochen Routine eingekehrt. Ich kenne mittlerweile schon von vielen Kindern die Namen. Wir malen mit Bunt-, Wachsmalstiften und Wasserfarben, außerdem haben wir schon gestempelt und einfache Halsketten mit leeren Klopapierrollen kreiert und Giraffenmasken gebastelt.

Ende September war ich mit ein paar anderen Freiwilligen in Pretoria. Wir besuchten dort andere deutsche Freiwillige, außerdem erlebten wir dort den Heritage Day, einen landesweiten Feiertag. Anfang Oktober hatten wir eine Woche Ferien, die wir nutzten, um ein bisschen die Umgebung zu erkunden.

Unvergessliche Ferien

Bei der Mpelege Creche waren Janne und ich stark in die Vorbereitungen zur Graduation – den Übergang vom Kindergarten zur Schule – einbezogen. Wir schossen Fotos von allen Kindern, die verabschiedet werden sollten und erstellten danach die Zertifikate, die den Kindern als Urkunde überreicht wurden. Für die Graduation wurde extra ein Raum auf einer Eco Game Farm in der Umgebung gemietet.

Unsere Sommerferien von Mitte Dezember bis Mitte Januar waren unvergesslich. Mit dem Auto haben wir über 5000 Kilometer zurückgelegt und unglaublich viel gesehen und erlebt. Am 30. Dezember kamen wir in Kapstadt an, wo wir Silvester zusammen mit vielen weiteren Freiwilligen des DSJW feierten.

Direkt nach den Sommerferien im Januar erwartete uns eine freudige Überraschung in Borolelo. Saritas Creche war vom Department of Social Development renoviert worden. In den Ferien im März war ich mit anderen Freiwilligen nochmals unterwegs um ein paar Ecken Südafrikas kennenzulernen. Unsere Reise führte uns in die Drakensberge und in den Kruger Nationalpark.

Ein kleines Projekt hatten Janne und ich uns schon seit längerem vorgenommen. Bei der Renovierung war in der Saritas Creche eine Wand übertüncht worden, die andere Freiwillige vor einiger Zeit schön bemalt hatten. Mit Spendengeldern aus Deutschland haben wir Farbe besorgt und die äußere Wand der Creche wieder verziert, unter anderem mit allen Handabdrücken der Kinder und Erzieher. Am 18. Juli war Mandela Day. Im Vorfeld hatte ich aus Deutschland eine großzügige Spende erhalten, mit der wir zum einen mit Süßigkeiten befüllte Partytütchen für die Kinder und zum anderen verzierte Kuchen für die Feier kaufen konnten.“

Soweit die Auszüge aus Marleen Burgers Blog. Die Anwesenden waren von ihrem lebendigen, mit vielen Bildern und Videoclips untermalten Vortrag beeindruckt. Ihre positiven Erfahrungen mündeten in die Empfehlung an andere junge Menschen, selbst einmal an einem solchen Projekt teilzunehmen.

