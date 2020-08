Apotheken ins Blickfeld genommen

Markelsheim.Die Vorsitzende der Frauen-Union Bad Mergentheim, Theresia Paul, begrüßte vor kurzem die hiesige CDU-Bundestagsabgeordnete Nina Warken in Bad Mergentheim. Besucht wurde auch die Janus-Apotheke in Markelsheim und mit Apotheker René Wagner unter anderem über die Einführung des elektronischen Rezepts, die Belastung durch Bürokratie und die Bonpflicht sowie die Verzerrung des Wettbewerbs durch Versandapotheken aus dem Ausland gesprochen. „Die Apotheke vor Ort hat besonders in unserer Region, wo die Menschen sich in ihrer Gemeinde engagieren und persönlich kennen, einen großen Stellenwert. Auf den Service zurückgreifen zu können, dass das Rezept von der Apotheke beim Arzt abgeholt und das Medikament nach Hause gebracht wird, ist für ältere Menschen und Schwerkranke eine enorme Erleichterung“, bekräftigte Theresia Paul die Wichtigkeit der örtlichen Apotheken.

Als Apotheker habe man eine große Verantwortung und die Pflicht dem Kunden auch mit einer pharmazeutischen Beratung zur Seite zu stehen, führte René Wagner aus. Dass diese Dienstleistung auch als Zwischenschritt zur Absicherung gegen den Medikamentenmissbrauch entfalle, sobald der Kunde Medikamente am Automaten ziehen oder im Internet bestellen könne, sieht Wagner besonders kritisch. Zu einem Ungleichgewicht in der Arzneimittelbepreisung komme es hauptsächlich deshalb, weil ausländische Versandapotheken, die sich nicht an Notdiensten beteiligten, ihre Preise frei festlegen könnten, während deutsche Apotheker sich an die Arzneimittelpreisverordnung halten müssten. Nach der Änderung der Apothekenbetriebsordnung und der Arzneimittelpreisverordnung wurde der Kabinettsentwurf für das Gesetz zur Stärkung der Vor-Ort-Apotheken im Juli 2019 beschlossen. „Die Union hatte sich im Koalitionsvertrag deutlich für ein vollständiges Verbot des Versandhandels mit rezeptpflichtigen Arzneimittel ausgesprochen. Dies war allerdings im finalen Kompromiss auch mit dem Einverständnis der Apothekerschaft nicht durchzusetzen“, erklärte MdB Nina Warken. „Das Gesetz zur Stärkung der Vor-Ort-Apotheke ist ein Anfang. Ich setze mich auch weiterhin mit meinen Kollegen in der Union für die Stärkung der Apotheken und Betriebe vor Ort ein“, so Warken abschließend. cdu

