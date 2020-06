AOK-Radtreff startet am 1. Juli

Bad Mergentheim.Der AOK Radtreff mit dem RC Dreigang startet am Mittwoch, 1. Juli, wieder um 18.30 Uhr. Um die Abstandsregelungen zu befolgen, treffen sich die Teilnehmer bis auf weiteres, auf dem Vorplatz des ehemaligen Dominikanerklosters. Das RC Halstuch sollte als Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Die erste gemeinsame Radausfahrt nach den Lockerungen führte die Teilnehmer auf eine Tour durch das Tal der Wachbach auf die Höhe bei Herbsthausen. Über Adolzhausen wurde der Aschbachsee erreicht wo ein Picknick unter Einhaltung der Abstandsregeln stattfand. Durch das Aschbachtal wurde Herrenzimmern erreicht. Noch einmal ging es über den Berg, vorbei an den Windrädern bei Bronn ging es dann hinab nach Elpersheim. In Igersheim ging dann die „3- Täler-Tour“ zu Ende. Bild: RC Dreigang

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.06.2020