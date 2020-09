Anträge für Projekte einreichen

Bad Mergentheim.Jugendarbeit wird in Bad Mergentheim auf vielfältige Weise betrieben – und das, so die Stadt per Pressemitteilung, möchte sie weiter ausbauen. Deshalb nimmt die Verwaltung ab sofort wieder Anträge für eine Unterstützung verschiedener Projekte entgegen. Über die Verteilung der Mittel entscheidet der Jugendgemeinderat.

Hintergrund: Der Gemeinderat möchte die Arbeit der Jugendorganisationen und deren Projekte im Stadtgebiet unterstützen und hat dafür im Haushalt 2020 einen Betrag in Höhe von 2800 Euro bereitgestellt.

Gefördert werden auf Grundlage entsprechender Richtlinien soziale und gemeinnützige Maßnahmen, die der Jugend selbst, den Bürgern oder dem Gemeinwohl dienen. Die Höhe der Fördermittel wird je Jugendprojekt grundsätzlich auf maximal 300 Euro festgelegt. Die Verteilung der Mittel verantwortet der Jugendgemeinderat, der auch das Recht hat, bei besonders herausragenden Jugendprojekten ausnahmsweise eine Förderung bis zu 500 Euro zuzulassen.

Auch für bauliche Maßnahmen

Die Förderung kann beispielsweise beantragt werden für soziale und gemeinnützige Projekte (zum Beispiel die Aktion saubere Stadt), Aktionen im Bereich der Jugendarbeit (zum Beispiel Aufführungen oder Ausflüge), zweckgerichtete Maßnahmen im Jugendbereich der Verbände (zum Beispiel Projekte, Ferienprogramme), bauliche Maßnahmen zur Schaffung und Erhaltung von Jugendräumen und Treffpunkten oder für eine für die Jugendarbeit notwendige Materialausstattung.

Am Mittwoch, 11. November

Antragsberechtigt sind Jugendgruppen, Jugendorganisationen und Vereine aus dem Gebiet der Großen Kreisstadt Bad Mergentheim. Der Jugendgemeinderat entscheidet in seiner Sitzung am Mittwoch, 11. November, über Zulassung und Bewilligung der Fördermittel. Die schriftlichen Anträge können bis Montag, 26. Oktober, formlos bei der Stadt Bad Mergentheim, Sachgebiet Bildung und Betreuung, Neues Rathaus, Bahnhofplatz 1, gestellt werden. Beizulegen sind eine detaillierte Beschreibung des Projekts und eine Übersicht über die Finanzierung. Die Anträge sind grundsätzlich vor Durchführung der Maßnahme zu stellen.

Ausnahmen können vom Jugendgemeinderat zugelassen werden. Nach Entscheidung des Jugendgemeinderates ergeht ein Bewilligungsbescheid. stv

© Fränkische Nachrichten, Montag, 28.09.2020