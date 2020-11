„Annotopia“-Karten vor Ort erhältlich

Bad Mergentheim.Mit „Annotopia“ kommt im nächsten Jahr, am 21. und 22. August, Deutschlands größtes Fantasy-Festival erstmals nach Bad Mergentheim (die FN berichteten). Der Veranstalter „noa entertainment“ aus Harsewinkel (Ostwestfalen) bietet das Fantasy-Festival mit den Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg (SSG) sowie der Stadt Bad Mergentheim. Der zeitreisende Professor Abraxo präsentiert seine fantastischsten Begegnungen aus diversen Epochen, von Dinosauriern bis futuristischen Star-Wars-Helden, in Schlosshof und Schlosspark.

Alle Informationen zur Veranstaltung in Bad Mergentheim findet man unter: www.annotopia.eu. Dort gibt es außerdem bereits die Möglichkeit, eTickets für das Spektakel zu erwerben. Wer sein Ticket lieber auf konventionelle Art erhalten möchte, kann dies ab sofort vor Ort in Bad Mergentheim in der Buchhandlung ‚Moritz und Lux‘ (Gänsmarkt 3) erledigen. Dort werden die Eintrittskarten in sechs Kategorien zu Premieren-Sonderpreisen angeboten.

