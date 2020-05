Anmeldung zu Gottesdiensten

Markelsheim/Apfelbach.In den Gemeinden St. Gumbert Apfelbach und St. Kilian Markelsheim finden ab Sonntag, 17. Juni, wieder öffentliche Gottesdienste statt. Da in den jeweiligen Kirchen nur eine begrenzte Personenzahl zugelassen ist, ist für die Teilnahme eine vorherige telefonische Anmeldung erforderlich.

An zwei Tagen erreichbar

In Apfelbach kann man sich montags unter Telefon 07931 / 923384 und donnerstags (07931 / 964636) jeweils von 18 bis 19 Uhr für alle Sonntags- und Werktagsgottesdienste anmelden. In Markelsheim finden zunächst nur Gottesdienste am Sonntag statt, eine Anmeldung ist jeweils dienstags und donnerstags von 18 bis 19 Uhr unter Telefon 07931 / 2231 möglich. lamm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 13.05.2020