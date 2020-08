Angehörige trauern in der Kurstadt um Opfer von Beirut

Bad Mergentheim.Nur etwa 24 Stunden nach der verheerenden Explosion in Beirut wurde in Bad Mergentheim der Opfer gedacht. Circa 100 Personen – Libanesen, Deutsche, Syrer sowie Angehörige weiterer Nationalitäten – versammelten sich im großen Kreis auf dem Marktplatz, um Kerzen anzuzünden und zu beten. Aufgerufen hatte Abir Karnib, die vor fünf Jahren als Geflüchtete kam, inzwischen bestens integriert ist und bei der Sparkasse arbeitet. Auf Arabisch und auf Deutsch wandte sie sich an die Anwesenden, von denen einige Freunde und Verwandte unter den Opfern haben. Sie teilte ihren Schmerz und ihre Hoffnung. Im stillen Gebet gedachten die Versammelten dann der vielen Toten, Verletzten und Obdachlosen. Abschließend wurde die libanesische Nationalhymne gesungen, die ebenso wie die libanesische Flagge ein wichtiges Symbol ist für die Einheit des Libanon quer durch alle Konfessionen und Bevölkerungsgruppen. Bild: Claudia Kohlenberger

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 07.08.2020