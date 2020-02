Angebote der Musikschule

Bad Mergentheim.Die Jugendmusikschule startet im März mit zwei ganz neuen Angeboten für Kinder. „Bilderbuch und Musik“ ist ein Workshop für Eltern-Kind-Paare, der im Rahmen der Bad Mergentheimer Kinder- und Jugendbuchwoche stattfindet.

Man stelle sich vor, ein Hund findet einen roten Regenschirm, schnuppert daran und schon trägt ihn der Schirm fort auf eine spannende Reise durch die Welt. Seine Abenteuer werden von den Teilnehmern des Workshops miterlebt und mitgestaltet. Mit passenden Musikstücken und Liedern, mit Instrumenten und der Stimme, durch Bewegung und Betrachten wunderschöner Bilder. Die Veranstaltung findet am Freitag, 13. März, um 15 Uhr statt und dauert etwa 75 Minuten. Anmeldeschluss ist am Dienstag, 10. März. Beim zweiten Projektangebot lautet das Motto „Musik erfinden“. Das Programm richtet sich an Kinder im Alter von sieben bis neun Jahren, die Lust am Experimentieren haben und sich als Komponisten versuchen möchten. Dazu soll eine Gruppe von acht bis zehn Teilnehmern gebildet werden, die sich insgesamt zwölfmal trifft. Los geht es am Freitag, 20. März. Anmeldeschluss ist am Donnerstag, 5. März. pm

