Angebot für Kinder und Jugendliche

Bad Mergentheim.Unter dem Motto „Sommerferien mit der VHS“ macht die Volkshochschule bis Mitte September eine Reihe von Angeboten für Kinder und Jugendliche. In einigen Kursen gibt es noch freie Plätze. Das Angebot ist so konzipiert, dass alle Veranstaltungen den geltenden Hygieneregeln gerecht werden.

Moderne Tanzbewegungen verspricht der „Dance-Mix-Workshop“ für Sieben- bis Zehnjährige, der am Montag, 31. August, startet und insgesamt drei Termine umfasst. Wer eher auf noch „coolere Moves“ steht, kann an dem Kurs „Stomp und Hip-Hop“ für Kinder von sechs bis acht Jahren teilnehmen, der am Mittwoch, 26. August, startet (insgesamt zwei Termine). Ein Erste-Hilfe-Kurs für Kinder findet als abgeschlossener Vormittagskurs am Mittwoch, 26. August, statt. Er richtet sich an die Altersgruppe fünf- bis acht Jahre. Das gleiche Angebot für die gleiche Zielgruppe gibt es noch einmal am darauf folgenden Donnerstag, 27. August.

„Rund um die Welt“ geht es mit den Sprachenvormittagen für Kinder, die zwischen sieben und zehn Jahre alt sind. Der Kurs umfasst drei Termine: einen französischen Vormittag, einen arabischen Vormittag und einen finnischen Vormittag. Los geht es am Montag, 31. August. Wer sich lieber auf eine Sprache konzentrieren möchte, kann den Konversationskurs Englisch für Schüler nach der siebten und achten Klasse besuchen. Das Programm umfasst vier Termine, von denen der erste am Dienstag, 1. September, stattfindet. Über drei Termine erstreckt sich der Ferienkurs Englisch für Schüler nach der fünften und sechsten Klasse, der am Montag, 7. September, startet (insgesamt drei Termine). Im gleichen Umfang findet ab diesem Tag auch ein Ferienkurs Französisch für Schüler nach dem ersten und zweiten Lernjahr statt. Abgerundet wird das Sprachen-Angebot durch „Fit für die Eurokom“, der auf die gleichnamige Prüfung im Fach Englisch vorbereitet. Erster von drei Terminen ist Montag, 24. August. pm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 10.08.2020