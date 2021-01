Main-Tauber-Kreis.Die Stadt Bad Mergentheim hat südlich der Hauptfeuerwache, an der Ecke Eissee/Zwischen den Bächen, Behelfsparkplätze angelegt, die nur für zu impfende Personen zur Verfügung stehen. Die Anfahrt ist gut ausgeschildert. Der Parkplatz kann direkt von der Bundesstraße 290 („Westumgehung“) angefahren werden. Aus Richtung Tauberbischofsheim kommend kann jedoch nicht nach links in den Parkplatz abgebogen werden. Vielmehr muss bis zum Kreisverkehr am Eisenberg gefahren und dort gewendet werden. Schilder führen die Besucher über einen Fußweg in etwa drei Minuten zum KIZ. Behindertengerechte Parkplätze gibt es direkt am Gebäude. borg

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.01.2021