Bad Mergentheim.Auch beim DRK- Kreisverband Bad Mergentheim war in diesem zu Ende gehenden Jahr 2020 aufgrund der Coronakrise sehr viel anders und noch herausfordernder als sonst. Dazu zählt unter anderem, dass ebenso aufgrund der derzeitigen Situation keine Weihnachts- und Jahresabschlussfeier möglich war. Daher hat sich der DRK-Kreisverband Gedanken gemacht, wie und was man anstelle dessen arrangieren könnte, um die Anerkennung und Wertschätzung für die Leistungen der Mitarbeiter in diesem Jahr und speziell in dieser Zeit zum Ausdruck zu bringen. So kam die Idee auf, die gegenwärtig 127 hauptberuflich Beschäftigten des DRK-Kreisverbandes mit jeweils einer neuen „M-Card“ („Bad-Mergentheim-Card“) der lokalen City-Gemeinschaft zu würdigen.

Symbolische Übergabe

Die symbolische Übergabe der mit einem Wertguthaben aufgeladenen M-Cards erfolgte durch Hans- Joachim Kuhn, Vorsitzender der Bad Mergentheimer City-Gemeinschaft, an DRK-Kreisgeschäftsführer Klaus Eckel, Schatzmeister und Vorstandsmitglied Manfred Bürkert sowie Geschäftsführungs-Assistenz Stefanie Breidenbach in Vertretung von Professor Dr. Thomas Haak, der seit Sommer 2019 als Präsident des DRK- Kreisverbands Bad Mergentheim amtiert.

„Dem Kreisverband war es zum einen wichtig, in diesen von Corona geprägten schwierigen Zeiten und Situationen im Rettungsdienst und in der Sozialarbeit das besonders anspruchsvolle Engagement der Mitarbeiter als Ersatz für eine Weihnachtsfeier mit einem Geschenk zu honorieren. Und zum zweiten, dass der Wert der Präsente heimischen Unternehmen zu Gute kommt, um diese ebenfalls insbesondere in schwieriger Coronazeit zu unterstützen“, unterstrichen Eckel und Bürkert.

„Die M-Card der Bad Mergentheimer City-Gemeinschaft ist seit ihrer Einführung vor wenigen Wochen von Kunden und Interessenten enorm gut angenommen worden. Daher hat sie sich schon jetzt in dieser relativ kurzen Zeit zu einem geradezu sensationellen und absolut attraktiven Erfolgsmodell entwickelt“, berichtete Kuhn. „Viele Akteure und Firmen haben bei diesem Kraftakt, der aufwändige Abstimmungen erforderte, zur Neueinführung der M-Card mitgewirkt sowie dieses Projekt unterstützt“, betonte der Vorsitzende der City-Gemeinschaft.

Lokal gültige Karte

Die Anfang Dezember neu eingeführte „M-Card“ ist eine lokal gültige Geschenkgutschein-Karte, die bei zahlreichen teilnehmenden Händlern, Gastronomen und Dienstleistern in und um Bad Mergentheim eingelöst werden kann (wir berichteten). Zu den mehr als 30 Akzeptanzstellen zählen unter anderem die neuen Partner Wildpark und Solymar Therme. Erhältlich ist die M-Card entweder im praktischen Scheckkarten-Format zu einem Wunschbetrag in einigen ausgewählten Verkaufsstellen im Bad Mergentheimer Stadtgebiet oder zum sofortigen Herunterladen nach Onlinebestellung und Erhalt per E-Mail im PDF -Format. Ebenso kann sowohl die M-Card im klassischen Format als der Geschenkgutschein im PDF-Format online mit einem Wunschbetrag von minimal 10 bis maximal 100 Euro aufgeladen werden.

Die Guthaben können sogar flexibel und differenziert auch in Teilbeträgen sowie bei verschiedenen teilnehmenden Geschäften und Firmen eingelöst werden. Jede Gutscheinkarte hat einen individuellen QR-Code, den der Händler scannt sowie danach den einzulösenden Beitrag eingibt und abbucht. So ist außerdem eine auf den Cent genaue Einlösung möglich.

Darüber hinaus kann der Gutschein von lokalen Arbeitgebern auch im Rahmen des „steuerfreien Sachbezugs“ verwendet werden. Dabei können Arbeitgeber diesen Gutschein monatlich mit bis zu 44 Euro aufladen sowie ihren Arbeitnehmern steuer- und abgabenfrei auszahlen – und das alles automatisiert.

Die M-Card ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen der lokalen City-Gemeinschaft und der Stadt Bad Mergentheim. Die Software des Gutscheins kommt von der Stadtguthaben GmbH, dem Düsseldorfer Marktführer für digitale Stadtgutscheine.

Weitere Infos sowie eine Auflistung der Verkaufsstellen und der teilnehmenden M-Card-Akzeptanzpartner sind unter www.m-cardbadmergentheim.de zu finden. pdw

