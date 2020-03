Andreas Nusko wird Vorstandsmitglied

Bad Mergentheim/Crailsheim.Andreas Nusko, Geschäftsführer der Franz & Wach Personalservice GmbH, wurde in Berlin einstimmig zum Vorstandsmitglied des Bundesarbeitgeberverbandes der Personaldienstleister (BAP) gewählt. Der Unternehmer stammt aus Bad Mergentheim und will sich zukünftig stärker in die Verbandsarbeit und dessen politische Interessenvertretung einbringen.

Franz & Wach unterhält bundesweit 25 Filialen. Das größte Wachstum zeigte das Unternehmen in den vergangenen Jahren außerhalb der Stammregion Heilbronn-Franken. Andreas Nusko hat 2004 in Bad Mergentheim als Personaldisponent bei Franz & Wach angefangen. Seit 2015 ist er mit der Geschäftsführung des Crailsheimer Dienstleisters betraut. Das Engagement auf Verbandebene sieht er als folgerichtige Konsequenz aus der erreichten Firmengröße: „Die Rahmenbedingungen für die Personaldienstleistung werden durch die Bundespolitik festgelegt. Wir haben mit dem BAP eine gute politische Vertretung der Branche in Berlin. Aber der Verband ist auf stete Zuarbeit durch die Mitgliedsunternehmen angewiesen. Wir haben uns daher entschlossen, unsere Mitwirkung durch stetigen Austausch und die Mitarbeit im Vorstand noch zu intensivieren.“

Die bundesweit tätige Franz & Wach Personalservice GmbH mit Sitz in Crailsheim beschäftigt mehr als 2500 Mitarbeiter. Der Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister (BAP) ist die führende Interessenvertretung der Zeitarbeitsbranche in Deutschland. Im BAP sind rund 2000 Mitglieder mit über 4600 Personaldienstleistungsbetrieben organisiert.

