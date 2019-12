Andacht auf dem Marktplatz

Bad Mergentheim.Die alljährliche ökumenische Andacht der Amnesty-Gruppe Bad Mergentheim zusammen mit Schwester Katrin von der katholischen Kirche (Kurseelsorge) und Pfarrerin Regina Korn von der evangelischen Kirche zum Internationalen Tag der Menschenrechte findet am Dienstag, 17. Dezember, um 17 Uhr auf dem Marktplatz in Bad Mergentheim. Im Mittelpunkt der Andacht steht das Schicksal von drei jungen Menschen, die unter schweren Menschenrechtsverletzungen zu leiden haben und Fälle des weltweiten Briefmarathons von Amnesty International sind (www.amnesty.de/briefmarathon): Zum einem geht es um den jungen Ägypter Ibrahim Ezz El-Din, der sich für bezahlbaren Wohnraum und gegen Zwangsräumungen engagierte, im Juni 2019 auf offener Straße verhaftet wurde und seither verschwunden ist. Außerdem um die Iranerin Yasaman Aryani,die am „Internationalen Frauentag“ in einer Teheraner U-Bahn ohne Kopfbedeckung Blumen an weibliche Fahrgäste verteilte. Ein Gericht verurteilte sie deswegen zu 16 Jahren Haft. Schließlich geht es um den Südsudanesen Magai Matiop Ngong, der 2017 mit 15 Jahren ohne Rechtsbeistand zum Tode verurteilt wurde. Bei einer Auseinander- setzung zwischen Jugendlichen war es zu einem tödlichen Unfall gekommen, der Magai als Mord ausgelegt wurde. Im Anschluss an die Andacht ist Gelegenheit, sich an der Briefaktion zugunsten der drei jungen Menschen zu beteiligen: Es liegen Briefe aus. ai

