An Vordach hängengeblieben

Bad Mergentheim.Einen Schaden von 1500 Euro verursachte eine unbekannte Person in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an einem Vordach in Bad Mergentheim. Zwischen 18.10 Uhr am Dienstag und 7.30 Uhr am Mittwoch kam eine unbekannte Person mit ihrem Gefährt auf der Kapuzinerstraße zu weit nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte das Vordach eines Geschäfts. Da das Vordach auf einer Höhe von 210 Zentimetern beschädigt wurde, geht die Polizei von einem größeren Fahrzeug, vermutlich ein Lkw oder Transporter, als Verursacher aus.

Personen, die den Unfall gesehen haben, oder Hinweise auf das Unfallfahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter Telefon 07391 / 54990 zu melden. pol

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 13.03.2020