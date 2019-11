An vielen Stellschrauben wird gedreht

Bad Mergentheim weist nach wie vor steigende Kinderzahlen auf und die Stadt kommt kaum hinterher, ausreichend Betreuungsplätze zur Verfügung zu stellen.

Bad Mergentheim. „Der weitaus größte Bedarf an zusätzlichen Kinderbetreuungsplätzen ist in der Kernstadt festzustellen“, heißt es nüchtern in der Verwaltungsvorlage, die der Gemeinderat am Donnerstagabend vor sich auf dem Tisch liegen

...