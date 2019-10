An die 700 Tiere werden aufgeboten

Blaufelden.Der Kreisverband der Kleintierzüchtervereine Crailsheim- Bad Mergentheim veranstaltet seine traditionelle Kleintier-Kreisschau in Blaufelden.

Für die zweitägige Ausstellung in der Markthalle Blaufelden, am Samstag, 26. Oktober, von 9 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 27. Oktober, von 9 bis 17 Uhr, sind an die 700 Tiere aufgeboten. Neben den knapp 500 Geflügel- und Ziergeflügeltieren, wie u.a. die wunderschöne Zwergwyandotte silber-schwarz gefärbt, werden rund 220 Kaninchen zu sehen sein.

Beteiligt sind die Vereine aus Archshofen, Bad Mergentheim, Bartenstein, Brettheim, Blaufelden, Crailsheim, Creglingen, Igersheim, Weikersheim, Markelsheim, Kirchberg und Gerabronn. Eine reich bestückte Tombola bietet wieder jede Menge attraktiver Preise, während die kleinen Besucher am Mal- und Basteltisch ihrem Spieltrieb freien Lauf lassen können. Die Kleintierzüchter aus den Vereinen des Kreisverbandes, die auf dieser Schau ihre Zuchterfolge der Öffentlichkeit präsentieren können, freuen sich über einen regen Besuch. habe

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 23.10.2019