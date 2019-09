Am Wochenende erfolgreich die Angel ausgeworfen

Bad Mergentheim.Erfolgreich die Angel ausgeworfen haben die Teilnehmer des traditionellen Hegefischens des Fischereivereins am Hollenbacher See. Bei besten äußeren Bedingungen wurde gut gefangen, obwohl sich die großen Karpfen als „zickig“ erwiesen. Zudem ergab sich ein deutliches Bild über den Fischbestand im See.

Die an diesem Tag besten Angler wurden vom kommissarischen Vorsitzenden Dr. Andreas Schmitt mit den Titeln der Anglerzunft versehen und durften sich über Einkaufsgutscheine freuen. Neuer Fischerkönig wurde Sven Plewa, der mit genau 14 Kilo mit großem Abstand die meisten Fische fing. Erster Ritter wurde Manfred Ulshöfer, der 6,7 kg Fisch in die Waagschale legen konnte. Zweiter Ritter wurde Gerhard Winter mit 5,1 kg. Den schwersten Fisch des Tages erbeutete Waldemar Sehl – einen Karpfen mit 1,30 kg. Jugend-Fischerkönig wurde Florian Hombach mit 2,5 kg – ein toller Erfolg, denn er ist erst die zweite Saison aktiv und hat ganz offensichtlich schon viel für den Erfolg am Wasser gelernt.

Neben dem Angeln stand auch die Begegnung im Mittelpunkt dieses Hegefischens. Bestens bewirtet von Ralf Hagelstein und Aristidis Mastronardo wurden Erfahrungen ausgetauscht und neue Angel-trends sowie aktuelle Fragen diskutiert. pm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 17.09.2019