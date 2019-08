Am Abiball hagelte es massenhaft Lobe und Preise

Bad Mergentheim.Nach dreijähriger Schulzeit am Wirtschaftsgymnasium hielten die Abiturienten endlich ihr Reifezeugnis in den Händen. In feierlichem Rahmen wurden sie in der Wandelhalle verabschiedet.

Die Abiturienten begannen den Abend mit einem eigens kreierten Tanz. Schüler Nicolas Ulshöfer und Jana Krank führten durch den Abend. Eröffnet wurde die Feier durch Schulleiter Wilhelm Ehrenfried, der den erfolgreichen Absolventen gratulierte. Schulleitung und Kollegium seien stolz auf diesen Jahrgang.

BWL und VWL im Fokus

Die Schüler hätten neben den allgemeinbildenden Fächern auch eine hervorragende Ausbildung in wirtschaftswissenschaftlichen erhalten. Vor allem stehe die Betriebswirtschafts- und Volkswirtschaftslehre im Vordergrund. Somit seien die Schüler bestens für die Zukunft vorbereitet, die immer „digitaler“ werde. Er nahm in diesem Zusammenhang Bezug auf Stephen Hawkins, dessen letzter Appell per Video an die Menschheit gerichtet war: „Also erinnern Sie sich daran, nach oben zu den Sternen zu blicken – und nicht nach unten auf Ihre Füße.“ Ehrenfried betonte des Weiteren, dass die Schüler auch von den Lehrkräften profitierten, welche ebenso in der Berufsschule unterrichten und dadurch immer einen aktuellen Bezug zur Berufswelt haben. Lobend erwähnte er, dass alle 79 Abiturienten dieses Jahrgangs mit dem exzellenten Gesamtnotendurchschnitt von 2,1 bestanden haben. Gleich zweimal wurde die Traumnote 1,0 erreicht (Julian Raphael Bauer und Fabio Weiß). Darüber hinaus wurden 22 Preise und 15 Belobigungen überreicht. Für die hervorragenden Ergebnisse lobte Wilhelm Ehrenfried auch die Lehrkräfte der Kaufmännischen Schule.

Michael Drechsler, Geschäftsführer der Firma UFT und Iris Lange-Schmalz, Vertreterin des Förderkreises der Wirtschaftsjunioren Main-Tauber, übergaben den Förderpreis in Gestalt eines vierwöchigen Auslandspraktikums. Ziel sei es, neben den betrieblichen Einblicken auch Erfahrungen über die Lebensweise zu bekommen. Drechsler stellte vor allem die Werte, welche als Führungskraft entscheidend seien, heraus, wozu neben Empathie auch Leistung oder Verlässlichkeit zählten. Auch Iris Lange-Schmalz gratulierte der Gewinnerin und betonte die Wichtigkeit, in fremde Betriebsstrukturen Einblick zu erhalten, um die interkulturellen Fähigkeiten zu stärken. Der Abteilungsleiter des Wirtschaftsgymnasiums, Jörgen Mann, beglückwünschte die Abiturienten zur allgemeinen Hochschulreife, den höchsten deutschen schulischen Bildungsabschluss. Die Kriterien für Studium und Beruf, wozu Persönlichkeit oder auch soziales Engagement zählten, seien ebenso gefördert worden wie die Lern- und Leistungsbereitschaft.

Vorteil: Abitur plus

Die Schüler seien durch das Abitur plus (Allgemeinbildung plus wirtschaftswissenschaftliche Ausrichtung) gut auf künftige berufliche Herausforderungen vorbereitet. Erfreulich war, dass 22 Absolventen des internationalen Zuges neben dem Reifezeugnis das „International Abitur Baden-Württemberg“ verliehen wurde. Abschließend gab er den Abiturienten ein Zitat Albert Einsteins mit auf den Weg: „Erfolg ist nie von Dauer. Wer eine vorbildliche Mausefalle erfindet, muss damit rechnen, dass die Mäuse der nächsten Generation von Natur aus klüger sein werden.“ Genau deshalb sei es wichtig, sich nicht auf dem jetzigen Erfolg auszuruhen, sondern sich zukunftsorientierte Strategien zurechtzulegen, Meldungen im digitalen Zeitalter kritisch zu prüfen und sich seines eigenen Verstandes zu bedienen.

Abschied mit Wehmut

Nach der feierlichen Zeugnisübergabe verabschiedeten die Tutoren Kathrin Lauer, Ute Pflüger, Matthias Götzelmann und Dr. Manfred Herrmann die Klassen. Auf die lustige Quizrunde mit Lehrern folgte die Scheffelpreisrede von Alexandra Rienecker mit der zentralen Frage, was Sprache bewirke. Sprache könne Menschen verletzen, heilen oder sogar bewegen. Im digitalen Zeitalter werde Kommunikation wichtiger denn je, was auch an den „Fridays for Future“-Demonstrationen gezeigt werde. Es sei wichtig, Toleranz zu leben aber auch Wissen weiterzugeben. Mit einer Gesangseinlage der Abiturienten von Robbie Williams endete der durch die Abiturienten organisierte Abiball, welcher von Schülern der Eingangsklasse und der Jahrgangsstufe I tatkräftig unterstützt wurde. ksm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.07.2019