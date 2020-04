Alter Brauch mal anders

Löffelstelzen.Das „Karfreitagsklappern“ ist im Ortsteil Löffelstelzen ein lebendiger Brauch, der gemeinsam mit der Katholische Jugend (KJL) durchgeführt wird.

Kirchenglocken drücken zumeist eine festliche Stimmung aus. Deren Geläute ist in der Zeit der Grabesruhe Jesu also nicht angebracht. Das „Karfreitagsklappern“ erinnert eher an Hammerschläge wie die, mit denen Jesus ans Kreuz genagelt wurde.

Der Brauch wird besonders in Süddeutschland, aber auch in katholischen Gegenden am Rhein, gepflegt. Wie unterschiedlich, wird bereits bei den Geräten deutlich: Je weiter man nach Süden blickt, desto gebräuchlicher sind Schubratschen, Kleppern oder auch Lallas. In Löffelstelzen ist die Rede von „Klappern“, die handgearbeiteten „Musikinstrumente“ werden oftmals von Generation zu Generation weitergegeben oder eigens als Geschenk hergestellt. Vor einigen Jahren hat die KJL einen Tag für alle Jugendlichen angeboten, an denen jeder seine eigene Klapper selbst bauen konnte. Weiterhin berichtet ein alter Löffelstelzer, dass er jedem seiner drei Kinder und seiner Neffen eine Klapper gebaut hat. Ab der Kommunion dürfen die Kinder mitgehen. Vielerorts wie auch in Löfeflstelzen wird voraus das „Ave Maria“ gesungen. Es erinnert an die Verkündigung des Engels an Maria und somit an das Angelus Gebet.

Normalerweise beginnt in dem Tausend-Seelen-Dorf auch am Karfreitag der Tag bereits um 5 Uhr in der Frühe, wenn das Geklapper zum ersten Mal zu hören ist. Der Straßenzug beginnt im Ortsteil „Richele“ und endet gewöhnlich im Neubaugebiet um 6.30 Uhr. „In diesem Jahr haben wir alles anders planen müssen. Da in Gruppen nicht durchs Ort gelaufen werden darf, haben wir uns was Besonderes einfallen lassen“, so Tina Teufel vom Organisations-Team. Jugendliche, aber auch viele Eltern, haben sich mit ihren Kindern in diesem Jahr auf den Balkonen, an der Haustüre, auf dem Kirchplatz oder auf der Straße vor ihren Häusern um 6 Uhr versammelt und in familiärer Umgebung, aber doch in der Gemeinschaft, das Klappern durchgeführt. kjl

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 16.04.2020