Als die Gemütlichkeit zum Teufel ging

Wir leben in einer Zeit einschneidender Veränderungen. Wandel hat es immer gegeben. Wie hat sich Mergentheim vom 19. zum 20. Jahrhundert verändert? Ein Zeitgenosse erinnert sich.

Bad Mergentheim. Die Zeiten ändern sich. Mal plötzlich und rasch, mal dauert es eine gefühlte Ewigkeit, bis Änderungen überhaupt wahrgenommen werden. Jetzt aber leben wir in einer dramatischen Umbruchzeit. Unser Leben wurde von heute auf morgen auf den Kopf gestellt. Was gestern noch üblich war, selbstverständlich und gar nicht mehr wegzudenken, ist heute ein Unding. Einander begegnen, die Hände schütteln und die Köpfe zusammenstecken? Heutzutage ein Risiko. Oder in einem Fußballstadion in einen Massenrausch geraten? Viel zu gefährlich. Und zudem noch verboten.

Wir wollen die Liste der Umbrüche hier nicht weiter verlängern, denn wir alle wissen: Es ist Corona-Zeit. Also Zeitenwende. Aber Veränderungen und Wandel gab es schon immer. Nehmen wir ein Beispiel und lassen jemanden zu Wort kommen, der eine sich über Jahrzehnte hinweg entwickelnde Wandlung einer Gesellschaft erlebt und beschrieben hat.

Julius Aschfalk, der 1874 in Mergentheim geboren wurde und 1954 starb, war Drechsler, später Werkmeister bei den Hammerwerken, Mitglied im Sängerkranz „Harmonie“, im Turnverein und hat heimatgeschichtliche Beiträge geschrieben. Gegen Ende seines Lebens blickt er zurück auf die letzten Jahrzehnte und stellt fest: „In der Zeit vor 70 Jahren war Mergentheim noch ein ruhiges, gemütliches und idyllisches Städtchen. Die Beamten, Kaufleute, Handwerker und Bauern harmonierten noch mehr miteinander, es gab noch keinen Klassendünkel, arm und reich, hoch und nieder verkehrten noch besser zusammen“, so seine Eindrücke von der „guten, alten Zeit“.

Damals habe man alles leichter und humorvoller hingenommen, und wenn bei Wahlen „die Gemüter hart aufeinander stießen“, lebte man danach „wieder gut zusammen“, erinnert sich Aschfalk, der dann bedauernd feststellt, dass „dieses gemütliche Zusammenleben leider nachgelassen“ habe. Mit dem zunehmenden Aufschwung des Bades und dem Fremdenverkehr seien viele Kurgäste nach Bad Mergentheim gekommen, „die natürlich viel besser und feiner gekleidet waren“. Mit der Folge, dass die Einheimischen sich an den Gästen ein Beispiel nahmen, „und so wurde alles verfeinert“, und „die Vornehmheit, der Hochmutsdünkel und die Blasiertheit hielten ihren Einzug, und die alte, liebe Gemütlichkeit ging zum Teufel“.

Biergläser immer kleiner

Geschäfte und Wirtschaften seien umgebaut und „nobel gestrichen“ worden. Bierfilze und Untersätze seien auf den Tisch gekommen. Weinflaschen und Weingläschen seien verschwunden und durch „geschliffene Römergläser“ ersetzt worden. Weiße Tischtücher seien verwendet und „hochtrabende Gerichte angeboten“ worden. All diese Verfeinerungen hätten sehr viel Geld gekostet, „weshalb die Portionen bescheidener wurden, die Biergläser wurden immer kleiner, und das Bier stets teurer“, das früher ohnehin „stärker und besser“ gewesen sei.

Alle wollten „immer höher hinaus“, kommentiert Aschfalk den Modernisierungsprozess, von dem wahrscheinlich keine Gesellschaft verschont bleibt. Der Radfahrerverein habe sich ebenfalls „verfeinert, weshalb sich der Velozipetclub gründete“. Der Sängerkranz sei zu „populär“ geworden, „weshalb sich die feinere Harmonie absonderte“. Der Militär- und Kriegerverein sei „nicht mehr fein genug“ gewesen, „drum zweigte sich der W.O.B., der würtbg. Offiziersbund ab.“

Sogar in den Schulen habe sich dieser „Verfeinerungsprozess“ breit gemacht, so dass es Volksschullehrer gegeben habe, die nur noch „ein oder zwei Schüler in der Klasse hatten“, weil die meisten nach höheren Bildungsabschlüssen gestrebt hätten. Und „wenn einer für fünf Pfennige Sprit im Hirn hatte, mußte er studieren“, macht Aschfalk das Hoch-hinaus-Wollen lächerlich.

Auf die praktischen Berufe sei herabgeschaut worden: „Ein Handwerk wollte niemand mehr erlernen, das war nicht mehr fein genug. Und vollends das Bauernhandwerk war verpönt, weshalb auch die Bauern keine Knechte und Mägde mehr erhielten. Wollte jemand noch einen Jungen, so konnte er höchstens noch einen erhalten von der Jugendfürsorge, Erziehungsanstalt, Waisenhaus, Spital oder von ganz verarmten Leuten.“

So wird es nicht mehr sein

Soweit einige der Veränderungen, die Julius Aschfalk im Laufe seines langen Lebens, das vom Kaiserreich, über die Weimarer Republik und Nazi-Deutschland bis in die Bundesrepublik der Nachkriegszeit reichte, erlebt und aus seiner Sicht kommentiert hat. Dass er dabei weder den Ersten, noch den Zweiten Weltkrieg, weder Faschismus, noch Holocaust erwähnt, ist nicht untypisch für das Nachkriegsdeutschland.

Auch die Corona-Krise wird unser Leben langfristig verändern. Wie wird die Gesellschaft in einigen Jahren, in Jahrzehnten auf diese Zeit blicken und an was wird sie sich noch erinnern? Eines ist sicher: Viele der jetzigen einschneidenden Veränderungen werden wieder schrittweise zurückgeführt. Aber so, wie vor der Coronazeit, wird es so schnell nicht wieder werden.

