Alois Haas mit 95 Jahren gestorben

Bad Mergentheim.Alois Haas, langjähriger Rektor des Deutschorden-Gymnasiums, ist im Alter von 95 Jahren gestorben.

Kollegen und Schüler wussten sein freundliches und geradliniges Auftreten ebenso zu schätzen wie sein pädagogisches Geschick und seinen Einsatz für die Interessen seiner Schule. 1959 hatte Alois Haas für fünf Jahre die Leitung der örtlichen Volkshochschule übernommen. Er holte prominente und weit gereiste Referenten in die Stadt und begann damals auch damit, Reisen zu organisieren und zu leiten.

In Rengershausen in einer Bauernfamilie aufgewachsen, ging Alois Haas auf das bischöfliche Internat „Maria Hilf“ in Bad Mergentheim. 1943 endete die Schulzeit mit dem „Reifevermerk“ und dem Einzug ins Militär. Der Heimkehr 1946 folgte das Studium am Pädagogischen Institut Künzelsau sowie der Einsatz an der dortigen Übungsschule. Ab 1950 studierte er die Fächer Pädagogik, Geografie, Geschichte und Englisch an der Universität Tübingen. 2019 erhielt er die „Bürgerehrennadel“ der Stadt Bad Mergentheim für sein weltoffenes Wirken.

Die Beisetzung findet, aufgrund der Coronaverordnungen, im kleinen Familienkreis statt. red

