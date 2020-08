Alleskönner bestehen ihre Ausbildung

Bad Mergentheim.Im kleinen Kreis überreichte Klassenlehrerin Ursel Scheurer an der Beruflichen Schule für Ernährung,Pflege und Erziehung sechs Hauswirtschafterinnen ihre Zeugnisse und Urkunden. In drei Jahren wurden die Auszubildenden fit für ihren abwechslungsreichen Berufsalltag gemacht. Unter anderem nahmen die Schülerinnen auch sehr erfolgreich am Berufswettbewerb der Hauswirtschaft „Grüne Berufe #landgemacht“ teil.

Zwei komplexe Aufgaben gelöst

Die Abschlussprüfung erfolgte schriftlich und praktisch. Dabei mussten unter anderem zwei komplexe Aufgaben aus den Bereichen der hauswirtschaftlichen Versorgungs- und Betreuungsleistungen bearbeitet werden. Fünf Prüferinnen (Ausbilderinnen und Fachlehrerinnen) bewerteten am Ende die angehenden Hauswirtschafterinnen. Nach drei Jahren dualer Ausbildung und einem anstrengenden sowie außergewöhnlichen Prüfungszeitraum musste die diesjährige Abschlussfeier aufgrund der Corona-Pandemie in anderer Form stattfinden.

Trotz der besonderen Bedingungen erreichten alle Schülerinnen das Ausbildungsziel. Das Berufsbild der Hauswirtschafterin ist sehr vielfältig: So sind sie in Einrichtungen der Alten-, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sowie in Wohngruppen, Kindertagesstätten, Kur-/Krankenhäusern, landwirtschaftlichen Unternehmen und etwa Tagungshäusern tätig. Typische Handlungsfelder sind dabei die Versorgung und Betreuung von Personen, die Beschaffung und Vermarktung von Produkten sowie das Erbringen und Vermarkten von Dienstleistungen. Ein Hauswirtschafter oder eine Hauswirtschafterin muss also ein richtiges Allroundtalent sein. Die Abschlussprüfung zur Hauswirtschafterin haben bestanden: Jessica Böhm (Seniorenzentrum St. Bernhard, Künzelsau (Lob)), Katharina Gäckle (St. Josefspflege, Mulfingen gGmbH), Franziska Gräter (Kliniken Dr. Vötisch Gmbh, Bad Mergentheim), Michelle Massa (Residenz Schloss Stetten, Künzelsau), Debora Münz (St. Josefspflege Mulfingen gGmbH), Michelle Röger (Inab Schwäbisch Hall (Lob)). epe

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 11.08.2020