Alles niedergemacht

Rodungsarbeiten in Bad Mergentheim, anders kann ich die Baumfällarbeiten und das Absäbeln der Hecken an Straßen, Bachläufen und Waldrändern nicht mehr bezeichnen.

Wenn ich z. B. im Frühjahr die Umgehungsstraße in Bad Mergentheim gefahren bin, habe ich mich immer über das frische Grün gefreut. In diesem Jahr wurde in Streifen alles bis zum Boden niedergemacht, wahrscheinlich für die „erneuerbare Energie“ im Fernheizwerk. Der Lärmpegel in den dahinter liegenden Wohnungen dürfte auch wesentlich höher sein, da die Bäume und Hecken auch Schall geschluckt haben.

Wo fängt Umweltschutz und Artenschutz an, wenn nicht im Kleinen, dort, wo wir leben?

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 25.02.2020