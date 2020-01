Alle Register des musikalischen Könnens gezogen

Ein mitreißend unterhaltsames und stimmungsvolles Klangerlebnis für alle Sinne präsentierte der Chor „pichorbello“ im fast komplett ausverkauften Kursaal.

Bad Mergentheim. Das Neujahrskonzert des weithin bekannten Chorensembles aus Hohenlohe stand unter dem Motto des Leitspruchs von Victor Hugo „Die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist“.

„pichorbello“ wurde als Chor des Gesangvereins Ernsbach/Kocher gegründet. Seiher begeistert das Ensemble sein Publikum weit über die Grenzen der Heimatregion hinaus mit einer vielfältigen Mischung aus fetzigem Pop- und Rocksound, gefühlvollen Balladen und klassischen Werken. Unter anderem gastierte der Chor bereits mehrmals in Bad Mergentheim beispielsweise zu Neujahrskonzerten sowie bei einem Benefizkonzert der Firma Würth Industrie Service in Kooperation mit der Stadt im Februar 2015 zugunsten wohltätiger Zwecke.

Geleitet wird „pichorbello“ seit über 35 Jahren von dem ebenfalls aus Ernsbach stammende Dirigenten Ulrich Dachtler, der als einer der bedeutendsten Vorreiter moderner Chormusik in der Region gilt. Ob Händel oder Bon Jovi, ob klassisch anmutig oder rockig impulsiv, kombinieren seine musikalischen Fähigkeiten die verschiedensten Facetten der Musik. Bei Konzerten begleitet er den Chor am Klavier oder auf dem Keyboard, wodurch mit weiteren Musikern den einzelnen Stücken ein abrundender Glanz gegeben wird. Zudem leitet Dachtler unter anderem den Chor und die Big-Band der Firma Würth sowie weitere Chorensembles und -projekte. Zusammen mit Solosängerin und Ehefrau Bärbel Henle produzierte er mehrere CDs für Kinder mit Eigenkompositionen.

Den musikalischen Auftakt des Neujahrskonzerts im Kursaal, das von Ulrich Dachtler unterhaltsam moderiert wurde, bildete „Writings on the wall“, der Titelsong des James-Bond-Films „Spectre“, bei dem Sina Blumenstock (Sopran) und Robin Kroschwald (Tenor) gesangssolistisch brillierten. Es folgten unter anderem der Phil-Colins-Klassiker „Easy lover“, der 80er-Jahre-Kult-Hit „Dein ist mein ganzes Herz“ von Heinz-Rudolf-Kunze und „So soll es sein, so kann es bleiben“ des deutschen Pop-Duos „Ich & ich“.

Weitere Popsongs waren beispielsweise die gefühlvolle Antikriegsballade „Child in time“ der legendären Pop- und Rockband Deep Purple, der 1958er-Doo-Wop-Song „Rama Lama Ding Dong“, „Shut up an dance“ der US-amerikanischen Indie-Rock-Gruppe „Walk the Moon“ sowie als eine von drei Zugaben „Sweet Dreams“ der britischen Gruppe Eurythmics und deren Sängerin Annie Lennox.

Swingend und jazzig zeigte sich „pichorbello“ bei Glenn Millers „In the mood“, Dave Brubecks „Take five“ und dem fröhlichen Lied „Auf dem Lande“. Gefühle von Freiheit und Sorglosigkeit vermittelte speziell „Uptown Funk“. Ein Hauch von afrikanischer Kultur und Musik war bei „Mayibabo Mamani“ von Heinz-Helmut Jost-Naujoks, Ruthild Wilson und der Gruppe Gospelfire zu spüren. Heiter humorig wirkte Adriano Bancheris musikalischer Spaß von 1608. In „Contrapuncto bestiale“ spielten Tiere wie etwa ein Hund, eine Katze, eine Eule und ein Kuckuck eine tragende Rolle. Einen Ausflug in die Welt der Opern unternahm „pichorbello“ zum Beispiel mit Guiseppe Verdis Zigeunerchor aus „Il Trovatore“.

Besonders stimmungsvoll fielen der „Mondchor“ von Otto Nicolai aus der Oper „Die lustigen Weiber von Windsor“, Dachtlers und Henles Eigenkomposition „Leben mit Herz“, die von den beiden Chormitgliedern Sue Rieger und Tim Atkinson komponierte und solistisch dargebotene besinnliche Ballade „Wonder in their eyes“ sowie das zum Abschluss des offiziellen Programms gemeinsam mit dem Auditorium gesungene Weihnachtstraditionslied „O du fröhliche“ aus.

Als Zugaben folgten zudem Michael Jacksons Welthit „Black or White“ sowie die von Dachtler und Henle komponierte Segensballade „Der Tag ist vorbei“, während der die rund drei Dutzend Sänger die Bühne verließen und in den Nebensaal zogen, um dort die verbleibenden Besucher musikalisch zu einem anschließenden Umtrunk zu locken.

In seinem Neujahrskonzert bot „pichorbello“, begleitet von Uli Dachtler (Piano), Roland „Lou“ Hank (E-Bass) und Mario Finkbeiner (Schlagzeug), abermals neben seiner wieder vielfältigen Repertoireauswahl, den stimmigen Arrangements und intensiver Bühnenpräsenz eine auf bewährte Manier sowohl musikalisch gekonnte als auch mitreißende Musikshow, die das Publikum begeisterte, wie die Ovationen bewiesen.

Für 2020 hat „pichorbello“ mit dem Blasorchester des Musikvereins Umpfertal ein besonderes Projekt vor: Im März werden der Chor und das Orchester die Freiheitssinfonie mit dem Titel „Wir sind das Volk“ aufführen, die Guido Rennert zum gedenken an den 30. Jahrestag des Mauerfalls komponiert hat. Die Aufführungen finden am Samstag, 14. März in Künzelsau (Kirche St. Paulus), Sonntag 15. März in Tauberbischofsheim (St.-Bonifatius-Kirche) und Samstag, 28. März in Osterburken (Kirche St. Kilian) statt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 18.01.2020