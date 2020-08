Alle haben einen Arbeitsvertrag in der Tasche

Bad Mergentheim.Bis am Mittwochnachmittag mussten die Auszubildenden der Physiotherapieschule Sanitas bangen und hoffen – dann kam die erlösende Nachricht: 13 Absolventen von Kurs 23 haben das Examen bestanden und dürfen sich nun staatlich anerkannte Physiotherapeuten nennen.

In einer corona-bedingt kleineren Abschlussfeier im Garten des Mittelstandszentrums in Bad Mergentheim erhielten die Schüler im Anschluss ihre Zeugnisse. Ihre Zukunftsaussichten sind rosig: Alle haben bereits einen Anschlussvertrag in der Tasche.

„Sie haben sich einen wunderschönen Beruf ausgesucht, in dem Sie nie mehr arbeitslos sein werden“, betonte denn auch Prof. Dr. Ute Vogt, Prüfungsvorsitzende des Regierungspräsidiums Stuttgart. „Sie nehmen von der Physiotherapieschule Sanitas eine sehr gute Grundausbildung mit in Ihr Berufsleben; nutzen Sie nun Ihre Chancen, suchen Sie sich ein Spezialgebiet, das zu Ihnen passt, und bilden Sie sich weiter fort. Dann werden Sie in Ihrem wunderschönen Beruf Zufriedenheit und Erfüllung finden.“

Die Prüfungsvorsitzende lobte zugleich das Engagement des gesamten Ausbildungsteams der Physiotherapieschule Sanitas: „Sie haben die Truppe der Auszubildenden in den vergangenen drei Jahren sehr gut betreut und sie auch durch die schwierigen letzten Ausbildungsmonate der Corona-Pandemie geführt.“ Wie sehr die letzten Monate für die angehenden Physiotherapeuten im Zeichen der Corona-Pandemie standen, machte Schulleiterin Gabriele Weidner in ihrer Ansprache deutlich.

„Ich bin sehr froh, dass wir heute termingerecht hier stehen und Euch die Zeugnisse überreichen können. Danke, dass Ihr so ausgeglichen und so stark wart und die Herausforderungen der Corona-Phase so gut bewältigt habt.“

Der Lockdown am 16. März hatte für die Schüler der Physiotherapieschule zu erschwerten Lern- und Ausbildungsbedingungen geführt, die sich gerade bei dem körpernahen Beruf der Physiotherapie stark auswirkten. Praxiseinsätze in Kliniken und Physiotherapiepraxen wurden abgesagt, der Stundenplan komplett umgestellt. Um den Unterricht für die insgesamt 65 angehenden Physiotherapeuten in drei Kursen trotz Lockdown am Laufen zu halten, wurden alle praktischen Unterrichtseinheiten durch theoretische Einheiten ersetzt. Das Lehrerteam drehte Videos und kleinere Lehrfilme. Erst seit einigen Wochen ist wieder praktischer Unterricht in den Partnerbetrieben unter strengen Hygieneauflagen möglich.

„Ihr habt die Zeit offenbar intensiv zum Lernen genutzt, denn Ihr habt sehr gute Ergebnisse erzielt“, freute sich Gabriele Weidner. „Bei drei Absolventen steht sogar die 1 vor dem Komma: Florian Ruck und Susana Del Rio Fernàndez erreichten eine 1,3 und Anja Landwehr schaffte sogar eine glatte 1,0.“

Auch Raymond Valck, physiotherapeutischer Leiter der Fachschule, lobte die „herausragenden Leistungen“ bei den diesjährigen Examen. „Durch die Corona-Phase sind wir noch näher zusammengewachsen und haben noch intensiver miteinander gearbeitet“, unterstrich er. „Ich freue mich über Eure tollen Ergebnisse.“

Mit persönlichen Worten für jeden Einzelnen verabschiedete er sich von den 13 Absolventen und wünschte ihnen alles Gute. „Ich umarme Euch – mit Abstand!“ Diesen guten Wünschen schloss sich auch Sanitas-Geschäftsführer Thomas Wigant an. Auch wenn die Abschlussfeier dank Corona nicht so unbeschwert sei wie sonst üblich, habe Corona zum Glück nicht alles verdrängt: Nicht den Sommer, die Sonne, die Freude, nicht das Lachen, nicht das Lernen und auch nicht die Prüfung.

„Mit Ihrer Fachkenntnis und Ihrer Kompetenz lecken sich nun viele im Gesundheitswesen die Hände nach Ihnen, sie können unbeschwert in die Zukunft blicken“, betonte Wigant. „Ich freue mich, dass drei von Ihnen auch weiterhin bei uns im Unternehmen bleiben werden.“

Die Namen der Absolventen: Susana Del Rio Fernàndez (1,3); Leonie Frank; Andreas Hüblein; Lisa Kuhn; Anja Landwehr (1,0); Theresia Nahm; Jasmina Neuwirth; Stephan Popp; Florian Ruck (1,3); Anna Sohn; Jan Totzauer; Lukas Walter; Sophia Wissinger.

