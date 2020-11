Alle Fäden laufen bei ihr zusammen

Von hohem Wert gerade in Corona-Zeiten ist der Ökumenische Hospizdienst. 30 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen sind im Einsatz, damit Menschen in ihrer letzten Lebensphase begleitet werden.

Bad Mergentheim. Als „Hospizkoordinatorin“ hat der gemeinnützige Trägerverein Sabine Strommer angestellt. Was das bedeutet, erläutert sie im Gespräch so: „Alle Fäden laufen bei mir zusammen“. Schwerkranke und Sterbende daheim, im Pflegeheim oder im Caritas-Krankenhaus hat sie ebenso im Blick wie die Frauen und Männer, die in ihrer Freizeit deren Weg ein Stück weit mitgehen und Angehörige entlasten.

Beruflich ist Sabine Strommer dafür bestens qualifiziert: Ausgebildet ist sie als Krankenschwester im Caritas-Krankenhaus und hat dort in der Neurologie, Onkologie und Palliativstation Erfahrungen gesammelt. Der Palliativ-Care-Ausbildung folgten fünf Jahre bei den Maltesern in Wertheim. Als Palliativ-Care-Fachkraft war sie dort für die Brückenpflege, die Vernetzung zwischen Klinik und daheim, zuständig. Schon dort arbeitete sie im Bereich der „Spezialisierten Ambulante Palliativversorgung (SAPV)“ mit dem Palldomo-Team Buchen zusammen, dessen Versorgungsgebiet bis Bad Mergentheim reicht. Dann kam der Ruf zurück in die Kurstadt. Seit Juli 2018 ist Sabine Strommer hauptamtliche Hospizkoordinatorin. „Wir sind sehr dankbar“, betont Dr. Thorsten Zahn, Vorsitzender des ökumenischen Hospizvereins Bad Mergentheim, „dass wir in Frau Strommer eine so zuverlässige, kompetente und fleißige Koordinatorin gewinnen konnten, die Ihre Aufgabe obendrein voller Hingabe und Mitgefühl bewältigt“.

Viel Einfühlungsvermögen

Schon in normalen Zeiten fordert diese Aufgabe viel Einfühlungsvermögen und Ausdauer. Wer für sich oder für Angehörige die Unterstützung des Hospizdienstes möchte, kann sich telefonisch an Sabine Strommer wenden. Nach Terminabsprache kommt sie dann zu einem Erstbesuch ins Haus, die Klinik oder das Pflegeheim und klärt, ob regelmäßige Besuche eines Hospiz-Mitarbeiters oder nur eine Beratung gewünscht werden. „Wir sind für das Seelenheil zuständig, die schönen Sachen im Leben“ – das ist der Hospizkoordinatorin ganz wichtig. Pflege und medizinische Betreuung gehören nicht zu den Aufgaben der Mitarbeiter. Sie kommen zu Besuch und begleiten Sterbende, Schwerkranke und deren Angehörige unabhängig von Religion, Alter und Herkunft. Sie schenken Zeit, hören zu und entlasten damit auch die Angehörigen. „Es geht darum, ein Stück Lebensqualität zu erhalten“. Selbstverständlich unterliegen die Hospiz-Mitarbeiter der Schweigepflicht.

Wichtig sei, so Sabine Strommer, den Hospizdienst rechtzeitig zu rufen. Solange man mit dem kranken Menschen noch kommunizieren könne, sei es viel leichter, eine Vertrauensbasis aufzubauen. Darum achtet die Koordinatorin auch darauf, eine möglichst gut geeignete Person auszuwählen, die den Dienst übernimmt.

Halbjährige Ausbildung

Die Mitarbeiter haben zuvor eine sorgfältige halbjährige Ausbildung absolviert, die neun Abend und einen ganzen Samstag umfasste. Dem folgt ein Praktikum in einem Pflegeheim – da sammeln die angehenden Mitarbeiter praktische Erfahrungen und „sie verlieren auch die Angst vor dem Umgang mit Schwerkranken“. Nach einem umfangreichen Aufbaukurs überreicht Sabine Strommer dann die Abschlussurkunde. Die ersten Einsätze muss niemand allein machen und die „alten Hasen“ stehen gerne als Paten zur Seite. Wie viele Begleitungen man dann übernimmt, entscheidet jede selbst. Regelmäßige Treffen und Supervision sind selbstverständlich. Übrigens sind derzeit 15 Personen in der Ausbildung, die nur durch die Corona-Pandemie unterbrochen ist.

Corona brachte auch für die Hospizarbeit, stellt Sabine Strommer fest, „die Vollbremsung“. Zu Jahresbeginn sei man „so oft angefragt worden wie noch nie“ – und dann kamen die unumgänglichen Kontaktverbote. „Das war schlimm, es waren keine Verabschiedungen mehr möglich“. Auch geplante Veranstaltungen wie die Vorstellung des Vereins beim Patiententag im Caritas-Krankenhaus mussten ausfallen. Nur das Telefon blieb. Immerhin gelang es der Hospizkoordinatorin, eine kleine „Notgruppe“ für die Hospizarbeit in der Klinik einzurichten. „Hospizarbeit ist auch systemrelevant“, betont Sabine Strommer. „Häufig beginnt die Begleitung im Krankenhaus“, stellt dazu Krankenhauspfarrerin Susanna Herr fest, „und wird dann zuhause fortgeführt. In Zeiten der strengen Kontaktbeschränkungen, in denen viele Patienten mit Einsamkeit zu kämpfen haben, ein unerlässlicher Dienst“. Die Koordinatorin sei da eine „wichtige Brücke“ und sie sei mit ihr in einem „verlässlichen und guten Austausch“.

Inzwischen ging es langsam wieder los und an die coronabedingten Schutzmaßnahmen haben sich die Mitarbeiter und die Kranken gewöhnt. Zum Glück wisse man inzwischen mehr über die Pandemie und könne darauf bestehen, dass der Hospizdienst sichtbar bleibt. „Das darf nicht mehr passieren, dass man jemand allein sterben lässt“. Damit viele Menschen immer wieder daran erinnert werden, dass man durch die Hospiz-Mitarbeiter „gut begleitet“ ist, hat Sabine Strommer ihr privates Auto mit dem Schriftzug der Hospizarbeit bekleben lassen – die Bad Mergentheimer Firma W.T.G. Resonanz hat das gesponsert. peka

