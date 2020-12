Alkoholverbot und Maskenpflicht gelten ab sofort

Bad Mergentheim.Wegen der anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen hat die Stadt Bad Mergentheim zwei Allgemeinverfügungen erlassen, die ab sofort gültig sind.

Zum einen ein Alkoholverbot (Verkauf, Abgabe und Konsum) in Teilen der Kernstadt und sonstigen Orten: Münzgasse im Bereich des Schlosses, Deutschordenplatz, Burgstraße, Marktplatz, Hans-Heinrich-Ehrler-Platz-im Bereich des Kulturforums, Kirchstraße, Ledermarkt, Johanniterhof, Gänsmarkt, Härterichstraße bis zur Einmündung Reichengäßle sowie im Bereich Bahnhof. Für die einzelnen Verkaufs-Hütten in der Innenstadt hatte von Anfang an bereits striktes Alkoholverbot gegolten.

Außerdem wurde die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verfügt – und zwar an Werktagen von 7 bis 20 Uhr in folgenden Fußgängerbereichen: Marktplatz, Burgstraße, Deutschordenplatz und Kirchstraße. Dies gilt nicht für Kinder bis zum sechsten Lebensjahr sowie für Personen, die ein ärztliches Attest vorweisen können, das sie von der Maskenpflicht entbindet. Die Allgemeinverfügungen sind im ausführlichen Wortlaut auf www.bad-mergentheim.de (im Bereich Öffentliche Bekanntmachungen sowie im Corona-Dossier) abrufbar.

Sie wurden auch im Info-Schaukasten vor dem Neuen Rathaus ausgehängt. stv

