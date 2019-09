Alkoholisiert Unfall verursacht

Bad Mergentheim.Ein führerloses, auf der Seite liegendes Unfallfahrzeug wurde dem Polizeirevier Bad Mergentheim am Sonntagmorgen, gegen 3.20 Uhr, auf der Kreisstraße zwischen Wachbach und Bad Mergentheim gemeldet. Zwei Streifenfahrzeuge, ein Rettungswagen und ein Feuerwehrfahrzeug fuhren an die Unfallstelle. Erst während der Unfallaufnahme kam die Fahrerin des Toyota Corolla zu ihrem Fahrzeug zurück. Sie hatte ihr Fahrzeug selbständig verlassen können und zu Fuß Hilfe geholt. Da sie leicht unter Schock stand, wurde sie mit einem Rettungswagen ins Caritas-Krankenhaus gebracht. Dort wurde bei der 22-Jährigen auch eine Blutprobe entnommen, da ein Vortest an der Unfallstelle ergeben hatte, dass die junge Frau rund ein Promille Alkohol intus hatte. Die Frau sieht nun einem Fahrverbot und einer Anzeige entgegen. Sachschaden: rund 6000 Euro. pol

