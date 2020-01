Aktive kamen 217-mal aufs Treppchen

Entspannte Stimmung herrschte im voll besetzten Edelfinger Schützenhaus anlässlich der Hauptversammlung. Der SV Edelfingen blickte auf ein überaus erfolgreiches Jahr zurück.

Edelfingen. Die Aktiven des Vereins – Jugend und Erwachsene – haben auf Meisterschaften und bei Turnieren auf Kreis-, Bezirks- und Landesebene sage und schreibe 217 Podiumsplätze errungen – die übrigen hervorragenden Platzierungen gar nicht berücksichtigt.

Dabei kamen die Edelfinger Schützen 141-mal auf Platz eins, 46-mal auf Platz zwei und 30-mal auf Platz drei, was in etwa dem Vorjahresniveau entspricht. Für den kleinen, aber überaus aktiven Verein erneut eine Medaillenflut, womit man weiterhin die Nummer eins im Schützenkreis Mergentheim ist.

Vorsitzender Erich Stapf wollte keinen der erfolgreichen SV-Akteure herausheben, denn die großartigen Erfolge basierten schließlich auf einer kompakten Leistungsdichte im Verein, wozu zahlreiche Betreuer und Trainer beitrügen.

Mit eingeschlossen in die sportlichen Erfolge seien natürlich auch die Bogenabteilung, die sich längst zu einem zuverlässigen Erfolgsgaranten entwickelt hätten.

„Überragende Erfolge“

Ortsvorsteher Detlef Heidloff würdigte in seinen Grußworten die überragenden Erfolge des Schützenvereins Edelfingen, die auch deshalb erzielt werden konnten, weil es im Verein einfach stimme und weil der Vorstand durch eine sehr umsichtige und zielgerichtete Arbeit die Voraussetzungen für die Erfolge schaffe. Heidloff bezeichnete den Verein als wichtige Stütze des sportlichen und kulturellen Lebens im Ort. Seine Erfolge seien eine Bereicherung und zugleich eine tolle Werbung für den Bad Mergentheimer Stadtteil. In seinem Rechenschaftsbericht erwähnte Erich Stapf, dass die SV-Schützen im Edelfinger Vereinsleben wieder sehr aktiv gewesen seien. Die wichtigste Voraussetzung für künftige Erfolge sei nach wie vor die hervorragende Nachwuchs- bzw. Jugendarbeit durch Frieder Bauer, Peter Spitznagel und Wilhelm Ulshöfer. Die Nachwuchsschützen widmeten sich nicht nur ihrer sportlichen Tätigkeit, sondern brächten sich aktiv im Verein ein. Sehr eingehend behandelte Stapf das Thema Strukturmaßnahmen im Württembergischen Schützenverband, das sich bis hinunter in die Vereine auswirken werde. Nach zähen Verhandlungen habe man Varianten entwickelt, die den Kreisen und Bezirken nun mehr Handlungsfreiheit bezüglich ihrer künftigen Organisationsform verschaffen würden. Dass die Strukturreform kommen müsse, sei unbestritten, sagte Stapf. Schließlich könnten in vielen Kreisen und Bezirken viele Positionen nicht mehr besetzt werden. Mit der Reform und den richtigen Ansätzen sei dieses Problem lösbar.

Zum Thema Strukturreform äußerten sich auch Bezirksoberschützenmeister Jürgen Richter und Kreisoberschützenmeister Robert Volkert in ihren Grußworten. Ziel bleibe die Verschlankung der Organisation und die Straffung des Sportsystems, um sportlich konkurrenzfähig zu bleiben. Schriftführer Peter Bäthge ging in seinem Bericht sehr ausführlich auf die zahlreichen Unternehmungen und Events im sportlichen und vor allem im geselligen Bereich ein wie das Schlachtfest, das Dreikönigsschießen und der Kärwe-Umzug. Der Baubeginn für den Bogenstand hänge noch von einigen zu klärenden Punkten ab. Naturgemäß gestaltete sich die Berichterstattung des Sportwarts aufgrund er zahlreichen Erfolge sehr umfangreich, obwohl er sich auf einige wesentliche Punkte beschränkte. Herauszuheben ist sicher der Gewinn des Bezirkspokals im Luftgewehr mit sehr guten 1915 Ringen vor der DMSG Bad Mergentheim, der SGi Schwäbisch Hall und dem SV Hengstfeld. Die vollständigen Ergebnisse sind auf der Homepage des SV Edelfingen (sv-edelfingen.schuetzenkreis-mergentheim.de) einzusehen. Peter Spitznagel dankte in seiner Rede seinen Mitstreiter und hier besonders Frieder Bauer. Nicht ohne Stolz erwähnte der Jugendleiter, dass Sina Spitznagel und Nelle Hintermaier in den Landeskader aufgenommen worden seien. Kassier Manfred Freund konnte eine ausgeglichene Kassenlage vorweisen. Notwendige Investitionen hätten zwar erhebliche Mittel verschlungen, der Verein stehe aber auf einem gesunden finanziellen Fundament.

Die Kassenprüfer Elmar Rupp und Herbert Ehrlich attestierten dem Kassier eine vorbildliche Buch- und Kassenführung, so dass Entlastung zu empfehlen sei, die der Ortsvorsteher vornahm. Die Wahlen waren im Nu abgehandelt, da im Vorfeld alle Personalien geklärt werden konnten. Am Ende einer harmonisch verlaufenen Hauptversammlung nahm der Vorsitzende noch einige Ehrungen vor (siehe Infobox).

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 31.01.2020