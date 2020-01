Aktion für Ende von Gewalt gegen Frauen

Bad Mergentheim.„One Billion Rising“ (englisch für „Eine Milliarde erhebt sich“), ist eine alljährliche Kampagne, die sich weltweit am Freitag, 14. Februar, für ein Ende der Gewalt gegen Frauen und Mädchen und für Gleichstellung einsetzt. Am Freitag, 14. Februar, findet auf dem Marktplatz ab 14 Uhr eine Tanzveranstaltung mit Informationsstand statt. Organisiert wird diese von dem Förderverein im Main-Tauber-Kreis für das Frauen- und Kinderschutzhaus „Frauen helfen Frauen“. In Vorbereitung gibt es zwei Probetermine.

Am Sonntag, 2., und Sonntag, 9. Februar, jeweils um 10 Uhr sind alle willkommen, die die Kampagne unterstützen und den Tanz üben möchten. Ort der Proben ist das Yogastudio „Elements“, Marienstraße 15. Weitere Informationen erhält man unter Frauen helfen Frauen unter Telefon 09343 / 5899491, 0178/4663454, frauenhelfenfrauen.tbb@t-online.de.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.01.2020