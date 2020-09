Äpfel-Verkauf aus dem Schlosspark für guten Zweck

Bad Mergentheim.Fürstliches Obst aus dem Schlosspark gibt es am Samstag auf dem Mergentheimer Markt zu erwerben.

Die Bäume im historischen Garten beim Residenzschloss sind von Mitgliedern des Fördervereins Bad Mergentheimer Tafel abgeerntet worden und werden am Samstag, 26. September, auf dem Marktplatz gegen Spenden verkauft. Was übrig bleibt, wandert in den Tafelladen. Außerdem bietet der Förderverein selbstgebackenen Kuchen am Stand – zum Kaufen und Mitnehmen, denn wegen der Corona-Regeln kann in diesem Jahr keine Bewirtung stattfinden.

Die vielen Bäume, die im Schlosspark stehen, tragen in einem Apfeljahr wie diesem reichlich. Für die Spaziergänger, die Kurgäste und auch für viele Mergentheimer sind die Obstbäume beim Weg durch den historischen Garten ein beliebter Halt: Der Garten, offen für alle, lädt dazu ein, die unterschiedlichen Sorten zu probieren. In diesem Jahr haben die Mitglieder des Fördervereins Bad Mergentheimer Tafel die Bäume abgeerntet. Gut fünf Kisten sind es geworden, teilweise sortenrein und teilweise auch gemischt.

Garten und Parkanlage beim Residenzschloss haben eine lange Geschichte – und der Anbau von Obst und Gemüse gehörte immer dazu. Die heutige Form des Schlossparks geht auf das Ende des 18. Jahrhunderts zurück. Damals, von 1791 bis 1811, herrschte der Schlossgärtner Franz Joseph Hüller im Garten. Den historischen Schlossgärtner kennt man heute wieder – als Führer im Schlosspark: Tillmann Zeller, selbst Gartenbauprofi, verkörpert den Fachmann aus dem 18. Jahrhundert und begleitet die Gäste in die Gartengeschichte. Bei der Apfelernte des Fördervereins war der Diplom-Landwirt mit dabei – als Fachmann und als Vereinsmitglied.

Der Schlosspark gliedert sich in drei Teile, die zusammen rund neun Hektar umfassen. Ein wichtiger Teil war seit jeher der große Gemüse- und Nutzgarten, streng in geometrischen Formen angelegt. Ein Teil dieses Bereichs ist heute rekonstruiert. Die Erträge nutzte man in der Hofküche des Schlosses. Im Nutzgarten pflegte man Apfelbäume sowie Kirsch- und Weichselobst. Man richtete Pfirsich- und Aprikosenspaliere ein. Es gab Treibhäuser und Orangerien. Die Äpfel aus dem Mergentheimer Schlosspark, die am Stand des Fördervereins verkauft werden, haben zum Teil eine Geschichte, die so weit zurückreicht wie die des Gartens: etwa der Rheinische Bohnapfel, der am Ende des 18. Jahrhunderts kultiviert wird, oder die französische Reinette, die schon im 16. Jahrhundert entstand und im 18. Jahrhundert weit verbreitet war. Außerdem gibt es am Samstag Traditionssorten aus dem Schlosspark wie Gewürzluiken, Hauxäpfel, Jakob Fischer und weitere.

Beginn einer schönen Tradition?

Für Monika Menth, Leiterin der Schlossverwaltung Weikersheim und auch für das Residenzschloss Mergentheim zuständig, ist die Kooperation mit dem Förderverein Bad Mergentheimer Tafelladen unter dem Vorsitz von Veronika Kluge perfekt. „Das kann der Beginn einer schönen Tradition werden“, sagt Monika Menth. „Die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg legen großen Wert auf nachhaltige Projekte – und dass sich die Nutzung der fürstlichen Apfelernte in Bad Mergentheim gleich noch mit einem sozialen Zweck verbindet, könnte gar nicht besser passen.“ ssg

