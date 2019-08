Ämter im Rathaus mit neuer Leitung

Martin Moore, Kornelia Perleth und Elisabeth Väth übernehmen Führungsaufgaben im Rathaus Bad Mergentheim.

BAD MERGENTHEIM. Martin Moore wird neuer Amtsleiter des Fachbereichs „Öffentliche Ordnung und Soziales“ bei der Stadt Bad Mergentheim. Einen weiteren Wechsel gibt es im Rathaus beim Amt für Bildung und Betreuung, das künftig von Kornelia Perleth geleitet wird. Beide Personalentscheidungen hat der Gemeinderat in den zurückliegenden Wochen getroffen, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Der Fachbereich 3, in Kurzform auch „Ordnungsamt“ genannt, umfasst die Sachgebiete „Öffentliche Ordnung und Sozialamt“, „Verkehrswesen“, „Bürger- und Standesamt“ sowie „Feuerwehr und Katastrophenschutz“ und den Eigenbetrieb Friedhofs- und Bestattungswesen. Martin Moore ist damit künftig für 47 Mitarbeiter verantwortlich. Er übernimmt die Leitung des Fachbereichs Mitte August von Franz Dittmann, der in den Ruhestand wechselt.

Martin Moore ist Diplom-Verwaltungswirt und war bei der Stadt Bad Mergentheim schon in verschiedenen Funktionen tätig, unter anderem im Ordnungsamt und im Hauptamt.

Zeitweise leitete er das Sachgebiet „Rechnungsprüfung und Controlling“ und war zuletzt stellvertretender Leiter der Baurechtsbehörde. Auf die neue Herausforderung freut Moore sich sehr: „Der Fachbereich 3 erfüllt nicht nur wichtige Aufgaben für die Sicherheit der Bürger, er ist mit seinen standesamtlichen und sozialen Diensten auch derjenige, der die Verwaltung sehr stark nach außen repräsentiert. Diesen bürgerfreundlichen und serviceorientierten Anspruch möchte ich gerne positiv mitgestalten und weiterentwickeln.“

Die Leitung des Sachgebiets „Bürger- und Standesamt“ sowie des städtischen Eigenbetriebs Friedhofs- und Bestattungswesen, die Franz Dittmann jeweils ebenfalls innehat, übernimmt nach seinem Ausscheiden Elisabeth Väth. Sie hat „Public Management“ studiert und ist als Sachbearbeiterin und Standesbeamtin bereits mit beiden Aufgabenfeldern vertraut.

Im Amt für Bildung und Betreuung folgt Kornelia Perleth auf Iris Kremer-Hirn, die die Stadtverwaltung auf eigenen Wunsch verlassen hat. Das Sachgebiet ist dem Fachbereich 1 (Haupt- und Personalamt) zugeordnet und zählt insgesamt fünf Mitarbeiter in der Kernverwaltung. Zudem sind auch die Sekretariate der Schulen unter städtischer Trägerschaft sowie die Mitarbeiter in städtischen Betreuungseinrichtungen diesem Amt zugeordnet.

Die Sozialpädagogin Kornelia Perleth ist bereits seit 2008 für die Stadt tätig.

Sie leitet den Hort in der Au und ist neben Stefan Rückert seit mehr als zehn Jahren die Projektverantwortliche der großen Kinderspielstadt „Kiss-Me“, die jährlich Hunderten Mädchen und Jungen ein begeisterndes und lehrreiches Ferienprogramm bietet. Seit 2010 obliegt ihr zudem die Kindergartenverwaltung.

„Bad Mergentheim steht im Bildungs- und Betreuungsbereich vor großen Herausforderungen: Die Kinderzahlen steigen, neue Einrichtungen werden gebaut und die Digitalisierung hält Einzug. Ich freue mich darauf, an einem umfangreichen und qualitativ überzeugenden Angebot für Kinder und Eltern verantwortlich mitarbeiten zu dürfen“, sagt Kornelia Perleth mit Blick auf ihre neuen Aufgaben. Sie wird sich zunächst noch um die anstehende Spielstadt kümmern und übernimmt die Leitungsfunktion zum 1. September.

Oberbürgermeister Udo Glatthaar wünscht den neuen Führungskräften alles Gute für ihre jeweiligen Positionen: „Es freut mich sehr, dass wir die Stellen mit qualifizierten und erfahrenen Persönlichkeiten aus dem Team der Stadtverwaltung nachbesetzen konnten. Das zeigt, dass wir gute und motivierte Köpfe an Bord haben und ist auch ein Garant dafür, dass die wichtigen Aufgabenfelder weiterhin kompetent bearbeitet werden.“

Ein besonderes Dankeschön richtet Udo Glatthaar schon jetzt an den ausscheidenden Fachbereichsleiter Franz Dittmann, der mehr als 40 Jahre für die Große Kreisstadt tätig war. „Herr Dittmann wird unserer Verwaltung als hoch angesehener Standesbeamter mit Herzblut, als erfahrener Verwaltungskenner und geschätzter Chef des Fachbereichs fehlen. Wir freuen uns, dass er in der anstehenden Übergabe-Zeit noch etwas von seinem großen Fachwissen weitergeben kann und wünschen ihm schon jetzt alles Gute für den neuen Lebensabschnitt“, so Udo Glatthaar. stv

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.07.2019