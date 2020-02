Ältestes Militärensemble der Welt

Die Original Hoch- und Deutschmeisterkapelle kommt am 17. Mai zu einem Konzert an den ehemaligen Sitz des Deutschen Ordens Bad Mergentheim.

Bad Mergentheim. Jeder ist willkommen, wenn es am Sonntag, 17. Mai, um 15.30 Uhr im Kurhaus/großer Kursaal heißt: „Mir san vom k. und k. Infantrie-Regiment Hoch und Deutschmeister Numm’ro vier!“

Die Original Hoch- und Deutschmeisterkapelle aus Wien ist die Traditionsmilitärkapelle des ehemaligen k. u. k. Infanterie-Regiments Nr. 4 „Hoch- und Deutschmeister“, des Wiener Hausregiments in der Donaumonarchie. Der Deutsche Orden hatte fast 300 Jahre lang seinen Hauptsitz in Bad Mergentheim im Deutschordensschloss.

Seit der Gründungsurkunde, datiert auf den 15. März 1695, bis zum Zusammenbruch Österreich-Ungarns 1918 war der amtierende Hochmeister des Deutschen Ordens der Regimentsinhaber des k. u. k. Infanterie-Regiments Nr. 4 „Hoch- und Deutschmeister“.

Verzaubern lassen

Die Zuhörer dürfen sich verzaubern lassen von wunderschönen Melodien wie „Im weißen Rössel“, „Flieger Marsch“, „Adieu, mein kleiner Gardeoffizier“ oder dem „Radetzky-Marsch“ und vielen weiteren verzaubern.

Wie in den Sissi-Filmen vor 60 Jahren, wird auch bei den Auftritten der Original Hoch- und Deutschmeister auf historische Authentizität Wert gelegt. So treten die Musiker in historischen Trachten aus der Kaiserzeit auf. Abgerundet wird das Gesamtbild durch einen Fahnenträger mit der altösterreichischen Fahne sowie einen „Wachmann“, ebenfalls in einer passenden Uniform der Jahrhundertwende.

Die junge Sopranistin Anja Markwart, bekannt als „Gräfin Mariza“, die auch die Johannespassion von Bach in Berlin sang, ist die famose Sängerin der Original Hoch- und Deutschmeister.

Die Zuhörer dürfen sich in einem tollen Ambiente auf die älteste Militärkapelle der Welt freuen. Die Original Hoch- und Deutschmeister werden ihre traditionsreiche, und vor allem aus den Sissi-Filmen bekannte, kaiserliche Militärmusik in Originaltrachten zum Besten geben.

Ein unvergessliches Musikerlebnis für alle Liebhaber von Militär- und Blasmusik, Walzer und den wunderschönen Melodien von Johann Strauß, Franz Lehar und anderen.

