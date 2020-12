Adventskonzert muss ausfallen

Bad Mergentheim.Mit großem Bedauern gibt der Chor Cappella Nova bekannt, dass die traditionelle Weihnachtsmusik am vierten Advent entfällt, zum ersten Mal seit der Vereinsgründung im Jahr 2000. Bis zuletzt hatten die engagierten Sängerinnen und Sänger gehofft, dass der Chor eine Auswahl beliebter Advents- und Weihnachtslieder von Komponisten aus sechs Jahrhunderten doch noch vortragen kann. Die aktuelle Coronaverordnung untersagt kulturelle Veranstaltungen jedoch strikt.

Die Verantwortlichen im Chor sind allerdings zuversichtlich, dass zwei weitere im Jahr 2020 ausgefallene Konzerte im neuen Jahr nachgeholt werden können. Am Sonntag, 25. Juli 2021 soll „Englische Kathedralmusik“ mit Kompositionen von William Lloyd Webber, Felix Mendelssohn Bartholdy, Benjamin Britten, Simon Preston, Christopher Tambling und John Rutter erklingen. Die englische Kirchenmusik wird seit dem 19. Jahrhundert hauptsächlich von den Chören der großen Kathedralen gepflegt, vor allem mit Werken für Chor und Orgel. Die Orgel in der Marienkirche Bad Mergentheim schlägt Jasmin Neubauer, Rothenburg. Die Leitung hat Prof. Karl Rathgeber.

Die C-Dur-Messe von Ludwig van Beethoven und die „Jenaer Sinfonie“ von Friedrich Witt werden am Sonntag, 14. November 2021, in der Tauberphilharmonie Weikersheim aufgeführt. Alle damals gültigen Stilregeln ignorierend, komponierte Beethoven mit der Messe in C-Dur eine quasi-sinfonische Dichtung, die sich von der Meditation abwendet und zum aktiven Zuhören zwingt. Dem jungen Beethoven wurde ein halbes Jahrhundert lang auch die Sinfonie in C-Dur zugeschrieben. Erst seit 1968 weiß man, dass die heute sogenannte „Jenaer Sinfonie“ eine der dreiundzwanzig Sinfonien von Friedrich Witt ist, das bekannteste Werk des aus Niederstetten stammenden Würzburger Hofkapellmeisters. Unter der Leitung von Karl Rathgeber singen und musizieren der Chor Cappella Nova, der St.-Jakobs-Chor Rothenburg (Einstudierung: Jasmin Neubauer), Helen Rohrbach ( Sopran), Maria Hilmes ( Alt), Jo Holzwarth (Tenor) und Felix Rathgeber (Bass).

Und am 19. Dezember 2021 kann hoffentlich auch wieder die Weihnachtsmusik in der Schlosskirche Bad Mergentheim erklingen. df

