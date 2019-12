Adventskonzert in der Schlosskirche

Bad Mergentheim.Ein abwechslungsreiches Programm erwartet die Zuhörer am zweiten Advent, Sonntag, 8. Dezember, um 17 Uhr in der Schlosskirche. Es erklingen Musikstücke, die die Erwartung der Geburt Christi und die Freude darüber darstellen. Eine kurze Sinfonie und die Arie „Das Volk, das da wandelt im Dunkel“ aus „Der Messias“ von Georg Friedrich Händel eröffnen das Konzert. Es folgen Chorsätze aus dem „Weihnachtsoratorium“ von Johann Sebastian Bach wie „Brich an, o schönes Morgenlicht“ und „Wie soll ich dich empfangen“ und die Kantate „Wachet auf, ruft uns die Stimme“. Danach erklingt der Hymnus „Hör mein Bitten, Herr, neige dich zu mir“ von Felix Mendelssohn Bartholdy. Es folgt das Konzert für Violine und Streichorchester „Der Winter“ aus dem Zyklus „Die vier Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi. Wiederum mit drei Werken Johann Sebastian Bachs endet das Konzert: mit dem Choral „Wohl mir, dass ich Jesus habe“ , der Chorfuge „Ehre und Preis sei Gott dem Herren“ aus dem Magnificat und dem Choral „Ach, mein herzliebes Jesulein“ aus dem Weihnachtsoratorium. Es musizieren der Bad Mergentheimer Kammerchor, die Solisten Anke Hájková Endres (Sopran), Hansmartin Jetter (Bass), Elias Burkhardt (Violine) und das Kammerorchester Bad Mergentheim unter Leitung von Felix Krüger.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 02.12.2019