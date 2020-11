Adventskalender und Geschenke

Bad Mergentheim.Geschichten, die einen in Weihnachtsstimmung bringen, gehören zur Adventszeit für Kinder einfach dazu. In der Stadtbücherei Bad Mergentheim gibt es deshalb ab Dienstag, 1. Dezember, einen Adventskalender rund ums Lesen und an allen Advents-Samstagen ein besonderes Geschenk. Damit wird auch darauf reagiert, dass die adventlichen Vorlese-Veranstaltungen wegen Corona entfallen müssen.

Adventliche „Lesetüte“

Alle Kinder, die an den Adventssamstagen zum Ausleihen die Bücherei besuchen, bekommen eine adventliche „Lesetüte“ geschenkt. Was diese beinhaltet, bleibt noch ein Geheimnis, das Eltern und Kinder zu Hause gemeinsam entdecken können. Um das Warten auf Weihnachten zu verkürzen, hat sich das Team der Stadtbücherei noch etwas Neues ausgedacht. Im Schaufenster im Vorraum gibt es ab Dienstag, 1. Dezember, einen Adventskalender der besonderen Art: Jeden Tag wird ein neues Türchen geöffnet. Dahinter verbergen sich viele Lese- und Medientipps aus der Stadtbücherei für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Schon jetzt weist die städtische Einrichtung auf die Weihnachtspause von Donnerstag, 24. Dezember, bis einschließlich Mittwoch, 6. Januar, hin.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 01.12.2020