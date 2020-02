Achtung Blitzer

Bad Mergentheim.Die Stadtverwaltung weist aus aktuellem Anlass darauf hin, dass in einigen erneuerten Straßen in der Innenstadt inzwischen eine Verkehrsberuhigung gilt. Dazu gehört etwa die frisch sanierte Holzapfelgasse (Bild), außerdem sind auch die Ochsengasse, die Funkengasse und die Mühlwehrstraße betroffen. Der verkehrsberuhigte Bereich wird durch das große blaue „Spielstraße“-Schild angezeigt. Hier gilt Schrittgeschwindigkeit. Laut Stadtverwaltung gehen viele Autofahrer in den vier genannten Straßen aber fälschlich von einer Tempo-30-Zone aus. Da der Verkehr hier – wie im gesamten Stadtgebiet – regelmäßig überwacht wird, kann es bei Tempoverstößen zu Geldbußen kommen. stv/Bild: Stadt Bad Mergentheim

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.02.2020