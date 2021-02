Bad Mergentheim.„Achtung Bauarbeiten!“ ist ein häufig gesehenes Schild an vielen Straßen. Eine Warnung vor einer Baumfällung ist im Bad Mergentheimer Kurpark, gleich bei der neuen Brücke und damit kurz vor der Fontäne, allerdings nicht zu entdecken. Wozu auch, spielt sich doch das Geschehen ganz dicht am Tauberufer und damit ohne Gefahren für Kurparkbesucher ab. Gleichwohl wird dort eifrig gearbeitet, besser gesagt: genagt. Denn hier ist einer oder gare mehrere Biber am Werk, und sie haben schon einige Bäume und Sträucher beziehungsweise deren Rinde für sich als Futterquelle entdeckt.

Bei einem Baum kann der Arbeitsfortschritt regelrecht nachvollzogen werden, denn Stück um Stück schreitet die Aktion Baumfällung voran. Wann der oder die Biber hier „fertig“ sein werden, ist allerdings noch offen. HP

