Absolventen hatten ihren großen Auftritt

Zur Filmmusik von „Piraten der Karibik“ hatten die Absolventen der Kopernikus-Realschule ihren großen Auftritt und marschierten feierlich in den Kursaal ein, bejubelt von Familie und Freunden.

Bad Mergentheim. Zuvor hatten viele Schüler den Gottesdienst in der Schlosskirche besucht, der ganz im Zeichen der Sonnenblume stand und ihres Werdens, Blühens, Vergehens und Weitergebens. Die Blume vollzieht dabei einen Kraftakt, den auch die Schüler auf ihrem Weg zum Abschluss hinter sich hätten, an dem sie aber auch gewachsen und aufgeblüht seien. Als Erinnerung daran erhielten die Absolventen ein kleines Päckchen Sonnenblumensamen mit der Aufschrift: „Da blüht uns was“ und dem Tipp, die Sonne als Kompass im Leben zu behalten.

Schulleiter Heiko Knebel eröffnete den Abend im Kursaal und bezog sich auf den Gottesdienst mit den Worten: „Sei wie die Sonnenblume. Folge nicht dem Schatten, sondern wende dich stets dem Licht entgegen.“ Wer sich mit dieser Einstellung dem Leben stelle, könne vieles leisten, sagte der Schulleiter.

Wichtige Aufgabe

Jugendliche auf das Berufsleben vorzubereiten sei eine der wichtigsten Aufgaben der Gesellschaft, die weder allein vom Elternhaus noch von der Schule bewältigt werden könnte. In den zurückliegenden Jahren habe man die Jugendlichen in ihrer Entwicklung begleitet, sie mit ihren Stärken, aber auch ihren Schwächen erlebt, sie ermutigt und motiviert. Knebel endete mit den Worten: „Schöpft eure Potenziale aus, fordert euch täglich aufs Neue, auch wenn der Sinn dahinter manchmal nicht sofort ersichtlich ist.“ Man solle sich nicht von Rückschlägen entmutigen lassen, aus den vergangenen Erfahrungen etwas über eigenen Stärken und Schwächen lernen und angebotene Hilfe annehmen. Schließlich müssten die Berufsanfänger ihren Weg nicht alleine bestreiten, denn sie seien immer eingebunden in ein Team. Die Elternbeiratsvorsitzende Christine Geldbach hatte als roten Faden ihrer Rede einen Schlüsselbund dabei. Dieser stand als Symbol für Schlüsselmomente, die Spuren hinterlassen hätten. Also prägende Ereignisse, Wendepunkte und Schicksalstage. Ein Schlüssel ermögliche es einem, Ereignisse wegzuschließen, die man nicht mehr sehen möchte. Er könne aber auch neue Türen öffnen. Die Türen der Kopernikus-Realschule blieben den Schülern trotz ihres Abschlusses selbstverständlich weiterhin offen. Abschließend zitierte sie Albert Schweizer: „Erfolg ist nicht der Schlüssel zum Glück. Glück ist der Schlüssel zum Erfolg. Wenn du liebst, was du tust, wirst du erfolgreich sein.“

Schülersprecherin Julia Lund, die Schülersprecherin der Schule, gestand zu Beginn, dass ihre Rede der erste Auftritt vor so vielen Menschen sei. Da sie nicht genau gewusst habe, wie man eine Rede schreibt, habe sie es so gemacht wie die Absolventen und einen Abend vorher angefangen. Die Lacher waren gleich ganz auf ihrer Seite. Lund rief allen die Schulzeit der jetzigen Zehntklässler in Erinnerung: Vom ersten Tag an, an dem man den berühmten „Kopernikaner“ naschen durfte über beeindruckende Erlebnisse wie die Revuen bis hin zum Abschlusstag, an dem sie nun als junge Erwachsene die Schule verließen. Die Moderation des Abends übernahm Alexander Moldauer aus der Klasse 10c in souveräner Weise. Für ein abwechslungsreiches Zwischenprogramm sorgte der Abschlusschor mit Liedern wie „I still haven’t found what I’m looking for“ und die Tanz-AG, besonders Ann-Sofie Schneider, Viktoria Weizel, Larissa Fischer und Lea Heck.

Vor Freude getanzt

Bei der Darbietung von „Go solo“ von Tom Rosenthal wirkten alle mit. Die Bewirtung übernahm die Klasse 9 m mit den Klassenlehrerinnen Lena Singer und Silke Kaludra.

Nach der Zeugnisausgabe präsentierten die Abschlussklassen Fotos, die die letzten sechs Jahre Schulzeit an der Kopernikus-Realschule dokumentierten. Einige hatten sogar den Mut vor Freude auf der Bühne zu tanzen.

Die Preisträger erhielten dieses Jahr anstatt der sonst üblichen Buchpreise ein Armband, das nicht nur ein Schmuckstück aus Glas und Plastik sei, sondern auch einen wichtigen Beitrag zum Thema Umweltschutz leiste: Mit dem Kauf wird die Arbeit von „4ocean“ unterstützt, einer Organisation, die sich der Säuberung der Weltmeere verschrieben hat und versucht, sie von Plastikmüll zu säubern. Die Idee dazu hatte Karin Ruck. Die begeisterte Rückmeldung der Schüler zeigte, dass die Freitagsdemonstrationen im Rahmen von Fridays for Future offenbar in den Köpfen der Schüler etwas bewirkt haben.

