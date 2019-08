Abschluss neben dem Beruf

Bad Mergentheim/Main-Tauber-Kreis.Sieben Schüler haben ihre Mittlere Reife an der Abendrealschule erfolgreich bestanden und nahmen jetzt zufrieden ihre Zeugnisse entgegen. Fast zwei Jahre Lernen neben dem Beruf sind geschafft. Das persönliche Etappen-Ziel, der Realschulabschluss als Sprungbrett für die weitere berufliche oder schulische Entwicklung, ist erreicht.

Die besten Abschlüsse erzielten Kim Neuberger mit Gesamtnotendurchschnitt 1,2 und Thomas Lindner mit einem Notendurchschnitt von 1,7. Alle Absolventen wissen bereits genau, wie es künftig weitergehen soll. Die Bandbreite geht von Erwerb der Fachhochschulreife, Weiterbildung zum Betriebswirt bis zum Beginn einer Ausbildung. Die gute Vernetzung der Schüler untereinander und mit den Lehrern war ein Garant dafür, dass man die anstrengende Zeit des Lernens zielstrebig und mit Ausdauer bewältigte.

Seit 2018 ist das Kolping Bildungswerk Württemberg – das in Bad Mergentheim gleichzeitig Träger des Kolping Berufskollegs zur Erlangung der Fachhochschulreife ist – Schulträger der Abendrealschule. Die Schulen bauen aufeinander auf und stärken den regionalen Zweiten Bildungsweg. Der Förderverein der Abendrealschule soll künftig als Unterabteilung bei der Kolpingsfamilie weitergeführt werden.

Ein neuer Kurs der Abendrealschule startet nach den Sommerferien. Es ist seit 1967 der 25. Durchgang. Unterricht ist von Montag bis Donnerstag von 18.15 Uhr bis 21.55 Uhr in der Kopernikus-Realschule in. Interessenten können unter der Seite www.ars-bad-mergentheim.de Kontakt für eine persönliche Beratung aufnehmen. Ergänzend findet am 5. September, 19 Uhr, in der Kopernikus-Realschule eine Informationsstunde statt.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 02.08.2019