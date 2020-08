Abkürzen durch die Innenstadt: Autofahrt gestaltet sich eindeutig länger

Bad Mergentheim.Der Weg durch die Innenstadt gestaltet sich mit dem Auto derzeit langwieriger. Eine Fahrt am Sonntag und der Versuch, zu den Herrenwiesen abzukürzen, macht das deutlich.

Fünf Wägen warten an der Ampelanlage in der Igersheimer Straße auf der Rechtsabbiegespur. Dort hat die Stadt das ohnehin lange Rot-Intervall noch einmal um 15 Sekunden verlängert. Das Lichtsignal schaltet auf Grün, die ersten Autos fahren in die Kapuzinerstraße. Bevor die letzten beiden Wägen in der Reihe aufholen können, zeigt die Ampel wieder: Rot.

Das Befahren der Kapuzinerstraße stellt an einem Sonntagnachmittag auf den ersten Metern kein Problem dar. Anders als das unter der Woche gerne einmal der Fall ist, müssen Autofahrer sich an der Ecke Frommengasse nicht an Lieferwagen vorbeischlängeln. Und auch nicht an wild parkenden Pkw, deren Besitzer nur eben schnell etwas erledigen müssen. An einem Sonntag wird eher der Deutschordenplatz zum Hindernis. Dort flanieren die Menschen scharenweise. Und spätestens auf der Höhe des Schlosscafés wird es eng. Schulterblick links: Menschen sitzen im Außenbereich der Espresso-Bar Italia, schlecken Eis und trinken Kaffee. Schulterblick rechts: Passanten gehen auf dem schmalen Gehweg entlang der Schlossmauer. Blick nach vorne: eine enge Schleuse. Im Schritttempo geht es vorsichtig voran, der linke Fuß schwebt einsatzbereit über dem Bremspedal.

So geht es weiter am Gasthof Johanniter und am Il Siciliano vorbei in die Münzgasse. Diese ist jetzt beidseitig befahrbar. Das Parken ist verboten, genauso wie das Linksabbiegen in die Nonnengasse. Autos müssen mitunter warten, um aneinander vorbeizukommen. Manch ein Verkehrsteilnehmer hat sich noch nicht an das Parkverbot gewöhnt und beschneidet die Straße von links. Ein großer Blumenkübel blockiert dann kurz vor dem Hotel Alte Münze die rechte Fahrbahnseite. Das Hindernis ist dort mit Absicht platziert und soll den Durchfahrtsverkehr verlangsamen.

Aus der Stadt hinaus geht es dann über die Härterichstraße. Das klappt am Sonntag relativ problemlos. An Werktagen kommt an dieser Stelle der geballte Verkehrsfluss von Post-, Wolfgang- und Härterichstraße zusammen.

Sind dann noch die Gleise am Bahnübergang unten, ist dort Geduld gefragt, bevor es weitergehen kann in Richtung Herrenwiesen.

Fazit: Selbst an einem Sonntag klappt es nicht, durch das Abkürzen Zeit zu sparen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.08.2020