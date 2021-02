Abholservice in der Bücherei

Bad Mergentheim.Der Abholservice der Bad Mergentheimer Stadtbücherei erfreut sich großer Beliebtheit. Das Team der Einrichtung hat bereits Hunderte Medien-Tüten gepackt und ausgegeben.

Für den neuen Abhol-Service stehen alle verfügbaren Medien zur Auswahl bereit. Diese können vorab im Online-Katalog recherchiert werden (www.stadtbuecherei.bad-mergentheim.de). Die Medienwünsche werden dann unter Angabe der Leseausweis-Nummer ganz einfach per E-Mail an stadtbuecherei@bad-mergentheim.de gesendet.

Die Bücherei macht nun darauf aufmerksam, dass es noch einfacher geht, wenn alle recherchierten Medien in die so genannte „Merkliste“ gespeichert werden und dann die gesamte Liste übermittelt wird.

In der Recherche kann man sich über die Filterfunktion ausschließlich die verfügbaren Medien anzeigen lassen. Mit dem Button „In Merkliste“ können die gewünschten Titel dort abgelegt werden. Nach Abschluss der Suche über das Leserkonto öffnen. Mit dem Brief-Symbol oberhalb der Liste kann die Mail an die Bücherei gleich abgeschickt werden. Das Programm generiert zudem einen individuellen Link, der einfach kopiert und dann per Mail verschickt werden kann.

Wichtig ist, dass in der E-Mail die Benutzernummer mitgeteilt wird. Für die Abholung gilt, dass Medienpakete nur an die Karteninhaber abgegeben werden können oder bei Minderjährigen an die Erziehungsberechtigten. Für Fragen und Erläuterungen ist die Bücherei per E-Mail erreichbar. Die Online-Kataloge sind im Internet verlinkt. stv

