925 Jahre Apfelbach werden 2021 groß gefeiert

Apfelbach.Apfelbach plant einen Festakt und ein großes Dorffest. Im Mergentheimer Stadtteil wird 2021 das 925-Jahr-Dorfjubiläum gefeiert. Anlässlich der ersten urkundlichen Erwähnung im Jahre 1096 will die Ortschaftsverwaltung zusammen mit der Bevölkerung ein großes Fest vorbereiten. Für den 11. September ist ein Festakt geplant, das große Dorffest soll dann am 19. September stattfinden. Schon jetzt wird am Dorfplatz des rund 360 Einwohner zählenden Stadtteiles mit einer weihnachtlich geschmückten Hinweistafel auf dieses Ereignis aufmerksam gemacht. Apfelbach wurde 1096 erstmals urkundlich als Abfelbach erwähnt. Ab 1414 gehörte der Ort dem Deutschen Orden. 1809 kam Apfelbach an das Königreich Württemberg und dort zum Oberamt Mergentheim. Seit 1938 gehörte Apfelbach zum Landkreis Mergentheim. Am 1. Januar 1972 wurde Apfelbach gemeinsam mit Althausen, Löffelstelzen, Markelsheim und Neunkirchen nach Bad Mergentheim eingemeindet. Als am 1. Januar 1973 im Rahmen der baden-württembergischen Kreisreform der Landkreis Mergentheim aufgelöst wurde, gehörte Apfelbach in der Folge zum neu gebildeten Tauberkreis, der 1974 den heutigen Namen „Main-Tauber-Kreis" erhielt.

