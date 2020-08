91-Jähriger streift einen Polizeiwagen

Bad Mergentheim.Ein 91-Jähriger hat am Freitagmittag in der Münzgasse zunächst einen Polizeiwagen gestreift und ist dann gegen einen parkenden BMW gefahren.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, ist dem Senior dabei eine Engstelle an der rechten Fahrbahnseite zum Verhängnis geworden.

Als es zu dem Unfall kam, schätzte er die Breite der Straße falsch ein, woraufhin sein Saab das Einsatzfahrzeug berührte. Im weiteren Verlauf fuhr der Senior mit seinem Auto noch gegen den BMW, der am Fahrbahnrand parkte. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Der Verkehr in der Münzgasse fließt dieser Tage anders. In der Zeit vom 10. August bis zum 31. Oktober der unterzieht die Stadtverwaltung die Innenstadt einem Praxistest für das neue Verkehrskonzept (wir berichteten). Die Münzgasse ist in dieser Zeit beidseitig befahrbar. Autofahrer sollten auf den Gegenverkehr aufpassen. pol/gs

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 01.09.2020