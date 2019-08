900 Euro für neue Wagen

Markelsheim.Die Grundschule Markelsheim hat erneut finanzielle Unterstützung durch den Förderverein erhalten. Die Verbesserung der Ausstattung für den Kunstunterricht stand diesmal im Fokus. Rund 900 Euro wurden für neue Trockenwagen gespendet

An der Grundschule am Engelsberg wird Kreativität groß geschrieben. Getrübt wurde die Freude am Werkeln bislang dadurch, dass sich das Trocknen der durch die Kinder erstellten Kunstwerke aufgrund der beschränkten vorhandenen Platzverhältnisse äußerst schwierig gestaltete. Durch eine Spende von knapp 900 Euro ermöglichte der Förderverein nun kurzerhand die Anschaffung von vier Trockenwagen für alle an der Grundschule vorhandenen Klassen. bs

