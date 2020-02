82-Jährige angefahren

Bad Mergentheim.Eine 82-Jährige ist bei einem Unfall am Montagmorgen verletzt worden. Eine 48-Jährige, so die Polizei, wollte gegen 9.15 Uhr von der Häterichstraße rückwärts in die Straße „Reichengäßle“ in der Innenstadt einfahren.

Dabei war der Autofahrerin eine Frau aufgefallen, die hinter ihrem Auto vorbeilaufen wollte. Die 48-Jährige wartete und ließ die ältere Dame zuerst noch passieren. Sie übersah aber anschließend, dass die Seniorin noch nicht an ihrem Fahrzeug vorbei war und setzte zu früh zurück. Dabei streifte die Autofahrerin die 82-Jährige, die darauf stürzte und sich leicht verletzte. Sie kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. pol

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.02.2020