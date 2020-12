800 Euro gespendet

Bad Mergentheim.Schüler der Gewerblichen Schule Bad Mergentheim sammelten rund um den Nikolaustag Geldspenden, um einen Beitrag für die Zukunft der Kinder in Haiti leisten zu können. Als eines der ärmsten Länder der Welt mit einer Analphabetenrate über 50 Prozent, ohne funktionierendes Schulsystem, mit tausenden Straßenkindern und Kindersklaven, brauchen die Menschen dort die Unterstützung mehr denn je.

Die „Taubertäler Hilfsgemeinschaft“ unter der Führung von Jürgen Schmitt, ehemaliger Lehrer der Gewerblichen Schule, baute vor Ort eine Schule für nunmehr 400 Kinder. Viel wurde bereits erreicht, denn diese Schüler bekommen mittags eine warme Mahlzeit und haben in der Schule gute Lernbedingungen. Erstmals legten dieses Jahr 16 Jugendliche erfolgreich ihren Abschluss ab. In unmittelbarer Nachbarschaft der Schule finanziert der Verein zudem eine ambulante Krankenstation mit angegliederter Apotheke. Das größte Ziel liege in der Aufrechterhaltung bisheriger Erfolge, Finanzierungen von Berufsausbildungen ehemaliger Schüler und der Unterstützung lokaler Handwerker wie dem Schneidern von Masken gegen das auch dort angekommene Coronavirus, so Schmitt.

Um ein deutliches Zeichen der Unterstützung zu geben, packten die Schüler der Gewerblichen Schule kräftig mit an. 16 fleißige Schüler aus dem Technischen und Informationstechnischen Gymnasium sowie der Technikerschule besuchten in vier Teams dafür 31 Klassen mit 482 Schülern in den ersten vier Unterrichtsstunden. Jeder besuchten Klasse wurde das Projekt in Haiti vorgestellt. Erreicht wurde eine Tagesspendenhöhe von 800 Euro. pm

